Защитник «Вест Хэма» дисквалифицирован на шесть матчей за плевок в соперника

Хамство должно быть наказано

Защитник «Вест Хэма» дисквалифицирован на шесть матчей за плевок в соперника
Arthur Masuaku

Защитник «Вест Хэма» Артур Масуаку будет наказан за плевок в защитника «Уигана» Ника Пауэлла в матче 1/16 финала Кубка Англии (0:2).

Несмотря на принесенные одноклубникам, тренеру и болельщикам извинения за свой поступок, 24-летний француз получил шестиматчевую дисквалификацию, сообщает Mirror.

В этом сезоне Масуаку провел за «Вест Хэм» 25 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.


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