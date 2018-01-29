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Защитник «Вест Хэма» дисквалифицирован на шесть матчей за плевок в соперника Хамство должно быть наказано Arthur Masuaku Защитник «Вест Хэма» Артур Масуаку будет наказан за плевок в защитника «Уигана» Ника Пауэлла в матче 1/16 финала Кубка Англии (0:2). Несмотря на принесенные одноклубникам, тренеру и болельщикам извинения за свой поступок, 24-летний француз получил шестиматчевую дисквалификацию, сообщает Mirror. В этом сезоне Масуаку провел за «Вест Хэм» 25 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

LB.ua

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