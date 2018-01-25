Северокорейские хоккеистки прибыли в Южную Корею для совместной подготовки к Олимпиаде

Группа из 12 хоккеисток из КНДР прибыла сегодня на автобусе в соседнюю Республику Корея для участия в совместной подготовке к Олимпиаде с южнокорейскими спортсменками, сообщает агентство "Рёнхап". Северокорейских хоккеисток сопровождают один тренер и два помощника.

Одним из решений на недавних встречах между высокопоставленными должностными лицами обеих стран заключалось в том, что две Кореи будут участвовать единой женской командой на Олимпийском турнире по хоккею с шайбой в Пхёнчхане в феврале.

Северокорейская группа отправилась в учебный центр в Цзиньчунь, который находится в 90 милях к югу от Сеула.

Решение об объединенной команде вызвало общественное недовольство в Республике Корея, добавляют южнокорейские СМИ, поскольку многие люди опасаются, что у местных хоккеисток не будет возможности сыграть перед своей собственной аудиторией на Олимпиаде.

Согласно решению Международного олимпийского комитета, смешанная корейская команда будет состоять из 35 участников, но в матчах сможет принять участие 22 игрока.


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