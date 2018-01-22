НБА: Топ-5 моментов игрового дня

Национальная баскетбольная ассоциация представила пятерку лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

Вашему вниманию моменты с участием Марио Хезони (Орландо Мэджик), Тобиаса Харриса (Детройт Пистонс), Джордана Кларксона и Ларри Нэнса (оба - Лос-Анджелес Лейкерс), а также Спенсера Динвидди (Бруклин Нетс).

Напомним, что сегодня в Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны четыре матча регулярного чемпионата.

"Бостон" - "Орландо" - 95:103 (29:28, 30:30, 12:32, 24:13)
"Лейкерс" - "Нью-Йорк" - 127:107 (30:29, 37:34, 30:26, 30:18)
"Детройт" - "Бруклин" - 100:101 (20:30, 28:23, 20:24, 32:24)
"Сан-Антонио" - "Индиана" - 86:94 (23:22, 20:24, 16:25, 27:23)/


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Матч "Эшторил" - "Порту" прерван из-за угрозы разрушения трибуныМатч "Эшторил" - "Порту" прерван из-за угрозы разрушения трибуны
Моуринью: Ибрагимович понимает, что на высоком уровне осталось играть недолгоМоуринью: Ибрагимович понимает, что на высоком уровне осталось играть недолго
НБА: результаты матчей 16 январяНБА: результаты матчей 16 января
Australian Open: Роджер Федерер выходит во второй кругAustralian Open: Роджер Федерер выходит во второй круг
НХЛ: Эвеланш продлили победную серию, Кингз продолжают проигрыватьНХЛ: Эвеланш продлили победную серию, Кингз продолжают проигрывать
Блок рекламы


Похожие новости
НБА: Топ-10 моментов игрового дняНБА: Топ-10 моментов игрового дня
НБА: Топ-10 моментов игрового дняНБА: Топ-10 моментов игрового дня
НБА: Топ-5 моментов игрового дняНБА: Топ-5 моментов игрового дня
НБА: Топ-10 моментов игрового дняНБА: Топ-10 моментов игрового дня
НБА: Топ-5 моментов игрового дняНБА: Топ-5 моментов игрового дня
НБА: Топ-10 моментов игрового дняНБА: Топ-10 моментов игрового дня
НБА: Топ-10 моментов игрового дняНБА: Топ-10 моментов игрового дня
НБА: Топ-10 моментов игрового дняНБА: Топ-10 моментов игрового дня
НБА: Топ-5 моментов игрового дняНБА: Топ-5 моментов игрового дня
НБА: Топ-10 моментов игрового дняНБА: Топ-10 моментов игрового дня
Последние новости
Подгружаем последние новости