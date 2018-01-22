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НБА: Топ-5 моментов игрового дня Национальная баскетбольная ассоциация представила пятерку лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата. Вашему вниманию моменты с участием Марио Хезони (Орландо Мэджик), Тобиаса Харриса (Детройт Пистонс), Джордана Кларксона и Ларри Нэнса (оба - Лос-Анджелес Лейкерс), а также Спенсера Динвидди (Бруклин Нетс). Напомним, что сегодня в Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны четыре матча регулярного чемпионата. "Бостон" - "Орландо" - 95:103 (29:28, 30:30, 12:32, 24:13)

"Лейкерс" - "Нью-Йорк" - 127:107 (30:29, 37:34, 30:26, 30:18)

"Детройт" - "Бруклин" - 100:101 (20:30, 28:23, 20:24, 32:24)

"Сан-Антонио" - "Индиана" - 86:94 (23:22, 20:24, 16:25, 27:23)/

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