Азар: старались делать вещи, которые обычно не делаем

Полузащитник "Челси" Эден Азар - после победы своей команды в гостевом матче против "Брайтона".

"Когда забиваешь быстрый гол, то играешь значительно увереннее, и комбинировать и перемещаться по полю становится значительно легче, - говорит игрок, которого цитирует клубная пресс-служба. - Когда игра плотная, и противник закрывается, то иногда сложно найти пространство между линиями. В этом матче мы нашли пространство, мы играли уверенно и старались комбинировать и делать вещи, которые обычно не делаем при счете 0:0, или когда ведем 1:0.

Мы хорошо начали матч. Я взаимодействовал с Миши и Виллианом, полузащита играла блестяще, так что все, что нам нужно, - это играть так каждую неделю. Но в конце первого тайма у нас была проблема, и хотя в воротах был не Тибо, Вилли Кабальеро успешно справился с ситуацией, он сделал сейвы, и мы в итоге победили 4:0. Это было здорово. Мы победили 4:0, Кабальеро провел отличный матч, и все, кто смотрел поединок, могут это подтвердить. Три дня назад он так же блестяще играл с "Норвичем" и сейчас снова сделал это. Он прекрасный вратарь".