Надаль останется на первом месте в рейтинге АТР
Испанец Рафаэль Надаль сохранит за собой первую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов после завершения Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.
В четвертом круге Australian Open-2018 Рафа, напомним, победил аргентинца Диего Шварцмана в четырех сетах со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:3, 6:3. Эта победа позволит испанцу набрать 9760 очков в обновленном рейтинге АТР. А ближайший преследователь Надаля швейцарец Роджер Федерер не сможет его обогнать даже в случае победы на турнире, поскольку на его счету будет не более 9605 очков.
В четвертьфинале Надаль сыграет с шестым номером посева хорватом Марином Чиличем, который ранее одолел десятую ракетку турнира испанца Пабло Карреньо-Бусту со счетом 6:7 (2:7), 6:3, 7:6 (7:0), 7:6 (7:3).
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