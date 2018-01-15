Интер приобрел опытного аргентинского нападающего

Итальянская пресса ожидает официального объявления трансфера форварда Лисандро Лопеса, который должен был сегодня днем провести первую тренировку с "Интером". Предполагается, что о его переходе из "Расинга" будет сообщено в ближайшее время.

Как стало известно, утром 31-летний Лопес прошел медосмотр в миланском клубе, а его трансфер обойдется "Интеру" в 9 миллионов евро.

По информации Premium Sport, Лопес присоединился к "Интеру" только сегодня, а нераззури еще официально не подтвердили его покупку.

Ранее Лопес защищал цвета португальского "Порту", французского Лиона, катарской "Аль-Гарафы", а также бразильского "Интера".


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