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2018-01-05
НБА: Топ-5 моментов игрового дня
Национальная баскетбольная ассоциация представила пятерку лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.
Напомним, что в очередном матче регулярного чемпионата НБА "Оклахома" в гостях одержала победу над "Лос-Анджелес Клипперс" со счетом 127:117.
Лидер "Тандер" Расселл Уэстбрук оформил очередной трипл-дабл - на его счету 29 очков, 12 подборов и 11 передач. Этот трипл-дабл стал для него уже 13-м в текущем сезоне.
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