НХЛ: Детройт наносит поражение Оттаве, Чикаго обыгрывает Рейнджерс

Два матча регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ . Игровой день 2018-01-04. Результаты всех матчей

"Детройт" - "Оттава" - 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Дубль Андреаса Атанасиу принес победу "Детройту" над "Оттавой". Сначала форвард отличился в середине первого периода, а на 6-й секунде овертайма поставил в матче победную точку. Таким образом 23-летний канадец присоединился к рекордсменам лиги, которые забивали самые быстрые шайбы в овертаймах. Ранее это удавалось сделать Матсу Сундину (в 1995 году), Дэвиду Легванду (в 2006-м) и Александру Овечкину (в 2006-м). У "Сенаторов" отличился Райан Дзингел.

"Рейнджерс" - "Чикаго" - 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

Шайба Патрика Шарпа вначале третьего периода стала для "Чикаго" победной в поединке с "Рейнджерс". Винни Хиностроза отличился в первой двадцатиминутке, а Николай Шмальц в середине второй. Джонатан Тейвз и Патрик Кейн забивали уже в пустые ворота хозяев площадки. 32-летний новобранец "Чикаго" голкипер Джефф Гласс сделал 23 сейва. В составе "Рейнджерс" забивали Ник Холден и Мика Зибанеджад, а их команда проиграла лишь в четвертый раз в своих 17-ти домашних играх.