Сампаоли попался на вождении в нетрезвом виде

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли угодил в неприятную ситуацию. Наставника альбиселесте, который возвращался со свадьбы своей дочери, остановила полиция провинции Санта-Фе. Как показали результаты тестов, 57-летний специалист находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сампаоли подобные обвинения привели в ярость, отчего коуч южноамериканцев вступил в перепалку - оскорблял правоохранителей, говорил о своём финансовом превосходстве. Теперь суду предстоит решить, стоит ли наказывать тренера за его длинный язык.