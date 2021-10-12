"Книга года-2021" объявила длинные списки

Финал конкурса состоится 10 декабря.

"Книга года-2021" объявила длинные списки
Фото: ВВС

Редакция BBC News Украина определила длинные списки литературной премии "Книга года-2021", которая проводится в партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

В длинные списки конкурса-2021 вошли 39 изданий в трех категориях с более 134-х, которые подали в этом году на конкурс.

В Длинный список в номинации "Книга года-2021" вошли 16 изданий:

  • Юрий Андрухович. Раdио ночь. - Черновцы: Меридиан Черновиц, 2021

  • Юрий Винничук. Збитошная пора. - Львов: Априори, 2020

  • Глеб Гусев. Не святой. - Киев: # книголав, 2020

  • Сергей Демчук. 12 унций любви. - Киев: Темпора, 2021

  • Евгения Кузнецова. Спросите Миечку. - Львов: Издательство Старого Льва, 2021

  • Галина Крук. Кто угодно, только не я. - Харьков: Виват, 2021

  • Екатерина Липа. Слуги ястреба и лилий: возвращение. - Киев: Laurus, 2021

  • Ярослава Литвин. Год разврата Клауса Отто Баха. - Харьков: Фабула, 2021

  • Илья Макаренко. Магнум. - Черновцы: Книги - XXI, 2021

  • Игорь Михайлишин. Фуга 119. В тональности плена. - Киев: ДИПА, 2021

  • Сергей Осока. Три лини для Марии. - Львов: Издательство Старого Льва, 2020

  • Артем Поспелов. Тадуш. - Черновцы: Книги - XXI, 2021

  • Антон Санченко. Круз и Лис. Накануне. - Киев: Кладовая, 2020

  • Фоззи (Александр Сидоренко). Черный хлеб. - Харьков: Клуб семейного досуга, 2021

  • Станислав Стрелец. В жерле вулкана. - Киев: Феникс, 2021

  • Артем Чех. Кто ты такой? - Черновцы: Меридиан Черновиц, 2021

В Длинный список премии "Детская Книга года-2021" вошли 11 изданий:

  • Владимир Аренев. Заклятый меч, или голос крови. - Киев: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-га, 2020

  • Юрий Гайдай, Татьяна Гайдай. Книга Швидконижка и очень велосипедное происшествие. - Киев: Yakaboo Publishing, 2021

  • Саша Кочубей. Дарю братика за подписку. Твой инстадневник. - Львов: Издательство Старого Льва, 2021

  • Анастасия Лавренишина. Виктор_Робот. Дневник собирателя планет. - Харьков: Ранок, 2021

  • Оксана Лущевская. Сэм, без проблем. - Львов: Издательство Старого Льва, 2021

  • Таня Поставная. Письма с почты на маяке. - Киев: # книголав, 2021

  • Станислав Соловинський. Эпидемия хорошего поведения. Страница за страницей. - Харьков: Ранок, 2021

  • Юлия Стаховская. Тайна Могилянки и пропавший ключ. - Киев: Портал, 2020

  • Екатерина Штанко. Огненная сказка. - Киев: Наш формат, 2021

  • Алина Штефан. Лу-ветеринарка. - Киев: #книголав, 2021

  • Петр Яценко. Союз Советских Вещей. - Киев: Портал, 2020

В длинный список премии "Книга года-Эссеистика-2021" вошли 12 изданий

  • Станислав Асеев. Светлый путь: история одного концлагеря. - Львов: Издательство Старого Льва, 2021

  • Максим Беспалов. Все, что вы знаете об Ирландии, - правда, но ... - Киев: Метель, 2021

  • Андрей Бондарь. Лакомство для Медора. - Львов: Издательство Старого Льва, 2021

  • Надя Гербиш, Ярослав Грицак. Большая рождественская книга. - Киев: Портал, 2020

  • Владимир Диброва. Свежим глазом Шевченко для современного читателя. - Киев: Белка, 2021

  • Денис Казанский, Марина Воротынцева. Как Украина теряла Донбасс. - Киев: ООО "Книжное издательство Черная гора", 2021

  • Ольга Кари. Компот из патиссонов. - Киев: Кладовая, 2020

  • Юлия Линева. 80 литров путешествий. История женского автостопа. - Киев: Гамазин, 2021

  • Тарас Лютый. Двойник. О природе дублирования и множественности. - Киев: Вихола, 2021

  • Николай Рябчук. Лексикон националиста и другие эссе. - Львов: Издательство Старого Льва, 2021

  • Андрей Содомора. О чем писать ... - Львов: Априори, 2021

  • Алексей Сокирко. Кулинарное путешествие в Гетманщину. - Киев: Темпора, 2021

Финал конкурса "Книга года" состоится 10 декабря.

Победитель в каждой номинации получит денежную премию в размере гривневого эквивалента ?1,000. Издатели книг-победителей в обеих номинациях получат право использовать логотип премии Книга года на следующих изданиях.

Напомним, "Книгой года-2020" по версии ВВС стал роман Сергея Сергеевича Saigon "Юпак" (издательство "Белка"). В номинации "Детская книга года" победила "Мед и Паштет - фантастические ветрогонны" Ульяны Чубы (издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»). Премию в номинации "Эссеистика" получил сборник эссе Оксаны Забужко "Планета Полынь" (издательство "Амбар").

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