"Книга года-2021" объявила длинные списки

Редакция BBC News Украина определила длинные списки литературной премии "Книга года-2021", которая проводится в партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

В длинные списки конкурса-2021 вошли 39 изданий в трех категориях с более 134-х, которые подали в этом году на конкурс.

В Длинный список в номинации "Книга года-2021" вошли 16 изданий:

Юрий Андрухович. Раdио ночь. - Черновцы: Меридиан Черновиц, 2021

Юрий Винничук. Збитошная пора. - Львов: Априори, 2020

Глеб Гусев. Не святой. - Киев : # книголав, 2020

Сергей Демчук. 12 унций любви. - Киев : Темпора, 2021

Евгения Кузнецова. Спросите Миечку. - Львов: Издательство Старого Льва, 2021

Галина Крук. Кто угодно, только не я. - Харьков: Виват, 2021

Екатерина Липа. Слуги ястреба и лилий: возвращение. - Киев : Laurus, 2021

Ярослава Литвин. Год разврата Клауса Отто Баха. - Харьков: Фабула, 2021

Илья Макаренко. Магнум. - Черновцы: Книги - XXI, 2021

Игорь Михайлишин. Фуга 119. В тональности плена. - Киев : ДИПА, 2021

Сергей Осока. Три лини для Марии. - Львов: Издательство Старого Льва, 2020

Артем Поспелов. Тадуш. - Черновцы: Книги - XXI, 2021

Антон Санченко. Круз и Лис. Накануне. - Киев : Кладовая, 2020

Фоззи (Александр Сидоренко). Черный хлеб. - Харьков: Клуб семейного досуга, 2021

Станислав Стрелец. В жерле вулкана. - Киев : Феникс, 2021

Артем Чех. Кто ты такой? - Черновцы: Меридиан Черновиц, 2021

В Длинный список премии "Детская Книга года-2021" вошли 11 изданий:

Владимир Аренев. Заклятый меч, или голос крови. - Киев : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-га, 2020

Юрий Гайдай, Татьяна Гайдай. Книга Швидконижка и очень велосипедное происшествие. - Киев : Yakaboo Publishing, 2021

Саша Кочубей. Дарю братика за подписку. Твой инстадневник. - Львов: Издательство Старого Льва, 2021

Анастасия Лавренишина. Виктор_Робот. Дневник собирателя планет. - Харьков: Ранок, 2021

Оксана Лущевская. Сэм, без проблем. - Львов: Издательство Старого Льва, 2021

Таня Поставная. Письма с почты на маяке. - Киев : # книголав, 2021

Станислав Соловинський. Эпидемия хорошего поведения. Страница за страницей. - Харьков: Ранок, 2021

Юлия Стаховская. Тайна Могилянки и пропавший ключ. - Киев : Портал, 2020

Екатерина Штанко. Огненная сказка. - Киев : Наш формат, 2021

Алина Штефан. Лу-ветеринарка. - Киев : #книголав, 2021

Петр Яценко. Союз Советских Вещей. - Киев : Портал, 2020

В длинный список премии "Книга года-Эссеистика-2021" вошли 12 изданий

Станислав Асеев. Светлый путь: история одного концлагеря. - Львов: Издательство Старого Льва, 2021

Максим Беспалов. Все, что вы знаете об Ирландии, - правда, но ... - Киев : Метель, 2021

Андрей Бондарь. Лакомство для Медора. - Львов: Издательство Старого Льва, 2021

Надя Гербиш, Ярослав Грицак. Большая рождественская книга. - Киев : Портал, 2020

Владимир Диброва. Свежим глазом Шевченко для современного читателя. - Киев : Белка, 2021

Денис Казанский, Марина Воротынцева. Как Украина теряла Донбасс. - Киев : ООО "Книжное издательство Черная гора", 2021

Ольга Кари. Компот из патиссонов. - Киев : Кладовая, 2020

Юлия Линева. 80 литров путешествий. История женского автостопа. - Киев : Гамазин, 2021

Тарас Лютый. Двойник. О природе дублирования и множественности. - Киев : Вихола, 2021

Николай Рябчук. Лексикон националиста и другие эссе. - Львов: Издательство Старого Льва, 2021

Андрей Содомора. О чем писать ... - Львов: Априори, 2021

Алексей Сокирко. Кулинарное путешествие в Гетманщину. - Киев : Темпора, 2021

Финал конкурса "Книга года" состоится 10 декабря.

Победитель в каждой номинации получит денежную премию в размере гривневого эквивалента ?1,000. Издатели книг-победителей в обеих номинациях получат право использовать логотип премии Книга года на следующих изданиях.

Напомним, "Книгой года-2020" по версии ВВС стал роман Сергея Сергеевича Saigon "Юпак" (издательство "Белка"). В номинации "Детская книга года" победила "Мед и Паштет - фантастические ветрогонны" Ульяны Чубы (издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»). Премию в номинации "Эссеистика" получил сборник эссе Оксаны Забужко "Планета Полынь" (издательство "Амбар").