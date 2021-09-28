Премия кинокритиков "Киноколо" объявила нынешних номинантов

Победители будут определены 21 октября.

Премия кинокритиков "Киноколо" объявила нынешних номинантов
Фото: Артхаус Трафик

Национальная премия кинокритиков "Киноколо" объявила претендентов на получение наград в 2021 году. Победители будут определены 21 октября на открытии Киевского недели критики.

Об этом сообщила Общество кинокритиков Украины.

Номинанты:

Лучший полнометражный игровой фильм:

  • "Короли рэпа" - режиссер Мирослав Латик, продюсеры Юрий Минзянов, Дмитрий Минзянов, Влад Ряшин;

  • "Носорог" - режиссер Олег Сенцов, продюсеры Денис Иванов, Олег Сенцов, Дариуш Яблонский, Виолетта Каминская, Изабелла Войчик, Хайно Деккерт, Тина Бьорнер;

  • "Стоп-Земля" - режиссер Екатерина Горностай, продюсеры Виталий Шереметьев, Вика Хоменко, Наталья Либет, Ольга Бесхмельницина;

  • "Посторонний" - режиссер Дмитрий Томашпольский, продюсер Елена Демьяненко.

Лучший короткометражный игровой фильм:

  • "Беги, Таня, беги" - режиссер и продюсер София Полищук;

  • "Папины кроссовки" - режиссер Ольга Журба, продюсеры Максим Асадчий, Саша Чубко;

  • "Leopolis Night" - режиссер Никон Романченко, продюсеры Никон Романченко, Екатерина Горностай;

  • "20-11-7.mp4" - режиссер Алина Панасенко, продюсер Филипп Сотниченко.

Лучший документальный фильм:

  • "Земля Ивана" - режиссер Андрей Лисецкий, продюсеры Геннадий Кофман, Ольга Бесхмельницина;

  • "Национальный музей" - режиссер Андрей Загданский, продюсер Геннадий Кофман;

  • "Розы. Фильм-кабаре" - режиссер Ирэна Стеценко, продюсеры Александра Кравченко, Олег Соснов;

  • "Этот дождь никогда не кончится" - режиссер Алина Горлова, продюсер Максим Наконечный.

Лучший анимационный фильм:

  • "Глубокая вода» - режиссер Анна Дудко, продюсера Елена Голубева, Ксения Ефанова;

  • "Ненужные вещи" - режиссер Дмитрий Лисенбарт, продюсер Виталий Хало;

  • "Тигр бродит рядом" - режиссер Анастасия Фалилеева, продюсер Михаль Маргулис;

  • "Papier-m?ch?" - режиссер Анастасия Фалилеева, продюсер Михаль Маргулис.

Открытие года:

  • "С завязанными глазами" - режиссер Тарас Дронь, продюсеры Валерия Сочивець, Александр Берба;

  • "Розы. Фильм-кабаре" - режиссер Ирэна Стеценко, продюсеры Александра Кравченко, Олег Соснов;

  • "Стоп-Земля" - режиссер Екатерина Горностай, продюсеры Виталий Шереметьев, Вика Хоменко, Наталья Либет, Ольга Бесхмельницина;

  • "Я работаю на кладбище" - режиссер Алексей Тараненко, продюсер Андрей Корниенко.

Лучший режиссер:

  • Алина Горлова - "Этот дождь никогда не кончится"

  • Екатерина Горностай - "Стоп-Земля"

  • Олег Сенцов - "Носорог"

  • Дмитрий Томашпольский - "Посторонний".

Лучший актер:

  • Михаил Дзюба - "Короли рэпа";

  • Роман Луцкий - "Бесславные крепостные";

  • Виталий Салий - "Я работаю на кладбище";

  • Сергей Филимонов - "Носорог".

Лучшая актриса:

  • Ирма Витовская - "Между нами";

  • Марина Кошкина - "С завязанными глазами";

  • Наталья Половинка - "Мать Апостолов";

  • Мария Федорченко - "Стоп-Земля".

Лучший сценарий фильма (игровые полнометражные и игровые короткометражные фильмы):

  • Екатерина Горностай - "Стоп-Земля";

  • Мирослав Латик, Алексей Комаровский, Роман Магрук - "Короли рэпа";

  • Олег Сенцов - "Носорог";

  • Дмитрий Томашпольский - "Посторонний".

За достижения (украинским авторам работ об украинском или зарубежное кино, а также зарубежным авторам работ об украинском кино - кинокритикам, киноведам, журналистам, кураторам, блогерам):

  • Нариман Алиев - серия подкастов "Минкультпривит", второй сезон;

  • Андрей Алферов - "Полеты во сне и наяву. Выставка";

  • Станислав Битюцкая, Арсений Князьков, Станислав Мензелевський, Анна Онуфриенко, Александр Телюк (Довженко-Центр) - "Рейтинг 100 лучших украинских фильмов в истории";

  • Денис Буданов - цифровая архивация национального кинопроцесса: представление отечественных лент, кинофестивалей, кинокритических публикаций в ведущих кинобазах сети.

Напомним, в июне на Книжном Арсенале в Киеве презентовали рейтинг 100 лучших фильмов в истории Украины.

В прошлом году лучшим фильмом премии "Киноколо" стала драма "Атлантида" Валентина Васяновича.

Национальная премия кинокритиков "Киноколо" - ежегодная премия, учрежденная в 2018 году, что определяет достижения украинского кинематографа и деятелей киноиндустрии за последний год от имени сообщества кинокритиков Украины. В 2019 году лучшим фильмом года стала драма «Домой» Наримана Алиева, в 2018 - драма "Донбасс" Сергея Лозницы.

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