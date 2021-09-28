Премия кинокритиков "Киноколо" объявила нынешних номинантов
Победители будут определены 21 октября.
Национальная премия кинокритиков "Киноколо" объявила претендентов на получение наград в 2021 году. Победители будут определены 21 октября на открытии Киевского недели критики.
Об этом сообщила Общество кинокритиков Украины.
Номинанты:
Лучший полнометражный игровой фильм:
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"Короли рэпа" - режиссер Мирослав Латик, продюсеры Юрий Минзянов, Дмитрий Минзянов, Влад Ряшин;
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"Носорог" - режиссер Олег Сенцов, продюсеры Денис Иванов, Олег Сенцов, Дариуш Яблонский, Виолетта Каминская, Изабелла Войчик, Хайно Деккерт, Тина Бьорнер;
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"Стоп-Земля" - режиссер Екатерина Горностай, продюсеры Виталий Шереметьев, Вика Хоменко, Наталья Либет, Ольга Бесхмельницина;
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"Посторонний" - режиссер Дмитрий Томашпольский, продюсер Елена Демьяненко.
Лучший короткометражный игровой фильм:
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"Беги, Таня, беги" - режиссер и продюсер София Полищук;
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"Папины кроссовки" - режиссер Ольга Журба, продюсеры Максим Асадчий, Саша Чубко;
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"Leopolis Night" - режиссер Никон Романченко, продюсеры Никон Романченко, Екатерина Горностай;
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"20-11-7.mp4" - режиссер Алина Панасенко, продюсер Филипп Сотниченко.
Лучший документальный фильм:
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"Земля Ивана" - режиссер Андрей Лисецкий, продюсеры Геннадий Кофман, Ольга Бесхмельницина;
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"Национальный музей" - режиссер Андрей Загданский, продюсер Геннадий Кофман;
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"Розы. Фильм-кабаре" - режиссер Ирэна Стеценко, продюсеры Александра Кравченко, Олег Соснов;
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"Этот дождь никогда не кончится" - режиссер Алина Горлова, продюсер Максим Наконечный.
Лучший анимационный фильм:
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"Глубокая вода» - режиссер Анна Дудко, продюсера Елена Голубева, Ксения Ефанова;
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"Ненужные вещи" - режиссер Дмитрий Лисенбарт, продюсер Виталий Хало;
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"Тигр бродит рядом" - режиссер Анастасия Фалилеева, продюсер Михаль Маргулис;
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"Papier-m?ch?" - режиссер Анастасия Фалилеева, продюсер Михаль Маргулис.
Открытие года:
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"С завязанными глазами" - режиссер Тарас Дронь, продюсеры Валерия Сочивець, Александр Берба;
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"Розы. Фильм-кабаре" - режиссер Ирэна Стеценко, продюсеры Александра Кравченко, Олег Соснов;
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"Стоп-Земля" - режиссер Екатерина Горностай, продюсеры Виталий Шереметьев, Вика Хоменко, Наталья Либет, Ольга Бесхмельницина;
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"Я работаю на кладбище" - режиссер Алексей Тараненко, продюсер Андрей Корниенко.
Лучший режиссер:
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Алина Горлова - "Этот дождь никогда не кончится"
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Екатерина Горностай - "Стоп-Земля"
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Олег Сенцов - "Носорог"
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Дмитрий Томашпольский - "Посторонний".
Лучший актер:
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Михаил Дзюба - "Короли рэпа";
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Роман Луцкий - "Бесславные крепостные";
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Виталий Салий - "Я работаю на кладбище";
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Сергей Филимонов - "Носорог".
Лучшая актриса:
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Ирма Витовская - "Между нами";
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Марина Кошкина - "С завязанными глазами";
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Наталья Половинка - "Мать Апостолов";
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Мария Федорченко - "Стоп-Земля".
Лучший сценарий фильма (игровые полнометражные и игровые короткометражные фильмы):
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Екатерина Горностай - "Стоп-Земля";
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Мирослав Латик, Алексей Комаровский, Роман Магрук - "Короли рэпа";
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Олег Сенцов - "Носорог";
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Дмитрий Томашпольский - "Посторонний".
За достижения (украинским авторам работ об украинском или зарубежное кино, а также зарубежным авторам работ об украинском кино - кинокритикам, киноведам, журналистам, кураторам, блогерам):
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Нариман Алиев - серия подкастов "Минкультпривит", второй сезон;
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Андрей Алферов - "Полеты во сне и наяву. Выставка";
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Станислав Битюцкая, Арсений Князьков, Станислав Мензелевський, Анна Онуфриенко, Александр Телюк (Довженко-Центр) - "Рейтинг 100 лучших украинских фильмов в истории";
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Денис Буданов - цифровая архивация национального кинопроцесса: представление отечественных лент, кинофестивалей, кинокритических публикаций в ведущих кинобазах сети.
Напомним, в июне на Книжном Арсенале в Киеве презентовали рейтинг 100 лучших фильмов в истории Украины.
В прошлом году лучшим фильмом премии "Киноколо" стала драма "Атлантида" Валентина Васяновича.
Национальная премия кинокритиков "Киноколо" - ежегодная премия, учрежденная в 2018 году, что определяет достижения украинского кинематографа и деятелей киноиндустрии за последний год от имени сообщества кинокритиков Украины. В 2019 году лучшим фильмом года стала драма «Домой» Наримана Алиева, в 2018 - драма "Донбасс" Сергея Лозницы.