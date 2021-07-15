Профессор Ровенской медакадемии требовал за вступление 33 тыс. грн взятки

Вчера его задержали правоохранители.

Профессора Ровенской медакадемии задержали на взятке в размере 33 тыс. грн. За эти деньги ученый обещал помочь поступить на учебу в вуз.

Оперативники управления стратегических расследований совместно со следователями областного управления полиции разоблачили в неправомерной деятельности профессора. Вчера, 14 июля, последнего задержали на улице Привокзальной в Киеве.

"Профессор кафедры, кандидат педагогических наук, злоупотребляя своим служебным положением, по предварительному сговору с другими должностными лицами вуза требовал неправомерную выгоду за содействие в поступлении на обучение абитуриенту на государственную форму обучения", - сообщает пресс-служба областной полиции.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Профессору медакадемии грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, с конфискацией имущества.

Полицейские устанавливают других причастных к преступлению лиц.

Напомним, в июне в Сумской области полковника с сообщницей задержали по подозрению в вымогательстве взятки за зачисление ребенка в лицей Государственной пограничной службы Украины.

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