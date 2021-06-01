Минреинтеграции начало прием документов на бесплатные подготовительные курсы для молодежи с оккупированных территорий

Слушатели будут получать стипендию в размере 4590 грн и будут размещены в общежитиях.

Минреинтеграции начало прием документов на бесплатные подготовительные курсы для молодежи с оккупированных территорий
Фото: facebook/Могилянка чекає на тебе

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сегодня начало прием документов на бесплатные подготовительные курсы для абитуриентов с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства.

Дети, которые в этом году закончили школу на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, линии соприкосновения, а также оккупированного Крыма, могут подать документы и получить образование в университетах страны.

Курсы будут проходить на базе 23 ЗВО, которые являются наиболее популярными среди поступающих с ВОТ.

Прием документов будет осуществляться с 1 по 20 июня. Срок обучения - с 29 июня по 31 августа (2 месяца). Слушатели будут получать стипендию в размере 4590 грн/месяц, будут безвозмездно размещаться в общежитиях и принимать участие в культурно-образовательных и спортивных мероприятиях.

Инструкция об участии в подготовительных курсах размещена на сайте Минреинтеграции.

По итогам обучения по каждой дисциплине слушатель сдаст итоговый экзамен.

Напомним, в июле прошлого года президент Владимир Зеленский подписал закон о возможности поступления в украинские вузы жителей временно оккупированных территорий. Этот закон расширяет права поступления в заведения высшего образования абитуриентов с временно оккупированных Крыма и Донбасса. В частности, они смогут поступить в любое заведение высшего образования по квоте, размер которой определяет Министерство образования и науки.

Дети с оккупированных территорий также могут не сдавать ВНО для поступления в ВУЗ.

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