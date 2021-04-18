В Николаеве до сих пор ищут пропавшего ночью рыбака
Мужчина исчез после опрокидывания пластиковой лодки в акватории Бугского лимана.
В Николаеве продолжаются поиски пропавшего на воде рыбака в акватории Бугского лимана.
Об этом сообщили местные спасатели.
"16 апреля в 23:30 в Службу спасения поступило сообщение, что на расстоянии 300 м от берега, в результате опрокидывания пластиковой лодки в акватории Бугского лимана, вблизи ул. Новостройной Корабельного района Николаева, пропал без вести мужчина 1983 г. р.", - говорится в сообщении.
О происшествии сообщил 40-летний мужчина, который также находился в лодке, но смог самостоятельно добраться до берега.
Для обследования территории привлекался дежурный караул 5 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
17 апреля к поисковым работам привлечены спасатели аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения и водолазы.
Также проведен мониторинг акватории с помощью квадрокоптера.
В настоящее время поиски продолжаются.
Напомним, в январе на Львовщине и в Кировоградской области погибло трое рыбаков, которые провалились под лед.