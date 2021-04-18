В Николаеве до сих пор ищут пропавшего ночью рыбака

Мужчина исчез после опрокидывания пластиковой лодки в акватории Бугского лимана.

В Николаеве продолжаются поиски пропавшего на воде рыбака в акватории Бугского лимана.

Об этом сообщили местные спасатели.

"16 апреля в 23:30 в Службу спасения поступило сообщение, что на расстоянии 300 м от берега, в результате опрокидывания пластиковой лодки в акватории Бугского лимана, вблизи ул. Новостройной Корабельного района Николаева, пропал без вести мужчина 1983 г. р.", - говорится в сообщении.

Фото: mk.dsns.gov.ua

О происшествии сообщил 40-летний мужчина, который также находился в лодке, но смог самостоятельно добраться до берега.

Для обследования территории привлекался дежурный караул 5 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Фото: mk.dsns.gov.ua

17 апреля к поисковым работам привлечены спасатели аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения и водолазы.

Фото: mk.dsns.gov.ua

Также проведен мониторинг акватории с помощью квадрокоптера.

В настоящее время поиски продолжаются.

Напомним, в январе на Львовщине и в Кировоградской области погибло трое рыбаков, которые провалились под лед.

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