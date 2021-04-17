В Ужгороде горел недействующий отель

В Ужгороде произошел пожар в трехэтажном здании недействующего отеля.

Об этом сообщили местные спасатели.

"16 апреля в 23:37 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в трехэтажном здании недействующего отеля "Родос", который находится на ул. Докучаева в Ужгороде. Сообщили об этом пожарным обеспокоенные жители соседних многоэтажек, когда увидели охваченную пожаром крышу", - говорится в сообщении.

Фото: zk.dsns.gov.ua

Пожарные в 00:56 локализовали пожар и в 03:00 окончательно ликвидировали его на площади 250 кв.м.

Всего к тушению привлекли 21 пожарника из 14-й государственной пожарно-спасательной части г. Ужгорода и аварийно-спасательного отряда спецназначения.

Фото: zk.dsns.gov.ua

Фото: zk.dsns.gov.ua

Пострадавших и травмированных нет, здание не эксплуатировалось.

Причину и сумму убытков установят впоследствии правоохранители.