Львовских школьников со вторника отправят на дистанционное обучение

Ситуация с коронавирусом в городе и области ухудшается.

Львовских школьников со вторника отправят на дистанционное обучение
Фото: pravda.com.ua

Со вторника, 16 марта, ученики 5-11 классов во Львове переходят на дистанционное обучение. Соответствующее решение будет предложено на рассмотрение комиссии по чрезвычайным ситуациям в понедельник.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

Он предложил учителям использовать этот день для организации дистанционного учебного процесса.

"Это компромисс, который мы пытаемся найти в борьбе с вирусом. Младшие классы останутся в школе, потому что часто родители не имеют, с кем оставить ребенка. И не стоит в такое сложное время создавать людям еще больше проблем", - написал Садовый в фейсбуке.

Городской голова Львова отметил, что в области очень плохая динамика по росту количества положительных тестов и особенно - госпитализации. Ежедневно в больницы попадает гораздо больше людей, чем выписывается. Болезнь прогрессирует быстрее и агрессивнее, чем это было год назад.

"Мы все вместе должны оборвать цепь заболевания. И это касается не только школьников. Я прошу всех львовян быть ответственными перед собой и своими семьями. Громкие вечеринки, банкеты и праздники - это вещи, без которых можно обойтись", - отметил Садовый и призвал львовян соблюдать карантинные мероприятия.

Ранее сообщалось, что Одесская мэрия усиливает карантин и переходит на дистанционную работу.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве в результате пожара в недостроенной бане погибло три человекаВ Киеве в результате пожара в недостроенной бане погибло три человека
Спасатели отыскали пятерых киевлян в горах на ЗакарпатьеСпасатели отыскали пятерых киевлян в горах на Закарпатье
В Черновцах отец обвинил детсад в буллинге дочери из-за не сданных на подарок к 8 марта денегВ Черновцах отец обвинил детсад в буллинге дочери из-за не сданных на подарок к 8 марта денег
Полиция расследует смерть женщины в Дарницком районе столицыПолиция расследует смерть женщины в Дарницком районе столицы
В Киеве задержали подозреваемую в убийстве полицейскогоВ Киеве задержали подозреваемую в убийстве полицейского
Блок рекламы


Похожие новости
Дистанционное обучение в школах: во Львове приняли решение, как наладить учебный процессДистанционное обучение в школах: во Львове приняли решение, как наладить учебный процесс
Школы Черновцов перешли на дистанционное обучениеШколы Черновцов перешли на дистанционное обучение
Дистанционное обучение во всех школах Киева: мэрия срочно закрывает школы и детсадыДистанционное обучение во всех школах Киева: мэрия срочно закрывает школы и детсады
В Киеве из-за непогоды 5 февраля власти призвали оставить школьников домаВ Киеве из-за непогоды 5 февраля власти призвали оставить школьников дома
Киевские школьники перейдут на смешанное обучение, если ситуация с ковидом ухудшитсяКиевские школьники перейдут на смешанное обучение, если ситуация с ковидом ухудшится
Сотрудник столичного частного ВУЗа требовал взятку за выдачу иностранцам приглашений на обучениеСотрудник столичного частного ВУЗа требовал взятку за выдачу иностранцам приглашений на обучение
Курсант, который выжил в авиакатастрофе АН-26, решил продолжить обучениеКурсант, который выжил в авиакатастрофе АН-26, решил продолжить обучение
Киевский университет имени Шевченко закрылся на карантин, студенты продолжат обучение дистанционноКиевский университет имени Шевченко закрылся на карантин, студенты продолжат обучение дистанционно
Полиция Киевщины объявила в розыск пятерых школьниковПолиция Киевщины объявила в розыск пятерых школьников
В Киеве из-за COVID-19 на дистанционное обучение перевели 133 классаВ Киеве из-за COVID-19 на дистанционное обучение перевели 133 класса
Последние новости
Подгружаем последние новости