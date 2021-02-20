Еще 415 киевлян заболели коронавирусом

Умерли 3 человека.

Еще 415 киевлян заболели коронавирусом

За прошедшие сутки, 19 февраля, в Киеве обнаружили 415 больных коронавирусом. Умерли 3 человека.

Об этом сообщила пресс-служба Киевсовета.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Днепровском (92), Дарницком (89) и Оболонском (49).

В больницы столицы госпитализировали 55 пациентов.

Выздоровели за минувшие сутки 745 человек.

"Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 134 306. Коронавирус преодолели 91 782 жителя. За период пандемии в столице 2 567 летальных случаев от вируса", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 19 февраля, в Украине зафиксировано 6 295 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 429 детей и 223 медработника. Умерло 73 человек.

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