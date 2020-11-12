Суд арестовал подозреваемого в убийстве мужчины в ресторане Харькова

Следствие также устанавливает личности его сообщников и их местонахождение.

Суд арестовал подозреваемого в убийстве мужчины в ресторане Харькова
Фото: hk.npu.gov.ua

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток для подозреваемого в убийстве мужчины в ресторане Харькова 1 ноября.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Злоумышленник отправился в следственный изолятор на 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении.

В настоящее время 32-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п.12 ч. 2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Следствие также устанавливает личности его сообщников и их местонахождение.

Напомним, 1 ноября в ресторане в центре Харькова 37-летний харьковчанин открыл огонь из пистолета по группе людей, которые находились в заведении. Один из мужчин нанес стрелку две колото-резаные раны левого и правого бедра неустановленным предметом и повредил ему бедренную артерию, в результате чего тот умер от острой кровопотери.

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