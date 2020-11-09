На Киевском водохранилище рыбоохранный патруль выявил браконьера
Сотрудники Госрыбагентства во время проведения рыбоохранного рейда зафиксировано грубое нарушение правил рыболовства на Киевском водохранилище. В запрещенном месте запрещенными сетями длиной 1,4 км проводился промышленный вылов рыбы.
Об этом
Сообщается, что браконьер добывал рыбу на о. Хилча, вблизи с. Сухолучье Вышгородского района Киевской области.
Уточняется, что нарушителю удалось поймать: лещ – 55 экз., судак – 2 экз., сазан – 3 экз., щука – 1 экз., сом – 1 экз., толстолобик – 3 экз.
Общий вес незаконно выловленной рыбы составил 116 кг.
Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 33,58 тыс. гривен.
Напомним, 4 ноября сотрудники Киевского рыбоохранного патруля выявили 19 нарушений. В 10 случаях рыбаки нарушали запрет ловли на зимовальных ямах.
Фото: фейсбук Госрыбагентства