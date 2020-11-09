На Киевском водохранилище рыбоохранный патруль выявил браконьера

Сотрудники Госрыбагентства во время проведения рыбоохранного рейда зафиксировано грубое нарушение правил рыболовства на Киевском водохранилище. В запрещенном месте запрещенными сетями длиной 1,4 км проводился промышленный вылов рыбы.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице Госрыбагентства Украины в соцсети Фейсбук.

Сообщается, что браконьер добывал рыбу на о. Хилча, вблизи с. Сухолучье Вышгородского района Киевской области.

Уточняется, что нарушителю удалось поймать: лещ – 55 экз., судак – 2 экз., сазан – 3 экз., щука – 1 экз., сом – 1 экз., толстолобик – 3 экз.

Общий вес незаконно выловленной рыбы составил 116 кг.

Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 33,58 тыс. гривен.

Напомним, 4 ноября сотрудники Киевского рыбоохранного патруля выявили 19 нарушений. В 10 случаях рыбаки нарушали запрет ловли на зимовальных ямах.

Фото: фейсбук Госрыбагентства