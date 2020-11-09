На Киевском водохранилище рыбоохранный патруль выявил браконьера

На Киевском водохранилище рыбоохранный патруль выявил браконьера

Сотрудники Госрыбагентства во время проведения рыбоохранного рейда зафиксировано грубое нарушение правил рыболовства на Киевском водохранилище. В запрещенном месте запрещенными сетями длиной 1,4 км проводился  промышленный вылов рыбы. 

Об этом KV стало известно из сообщения на странице Госрыбагентства Украины в соцсети Фейсбук.

Сообщается, что браконьер добывал рыбу на о. Хилча, вблизи с. Сухолучье Вышгородского района Киевской области.

Уточняется, что нарушителю удалось поймать: лещ – 55 экз., судак – 2 экз., сазан – 3 экз., щука – 1 экз., сом – 1 экз., толстолобик – 3 экз. 

Общий вес незаконно выловленной рыбы составил 116 кг.

Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 33,58 тыс. гривен.

Напомним, 4 ноября сотрудники Киевского рыбоохранного патруля выявили 19 нарушений. В 10 случаях рыбаки нарушали запрет ловли на зимовальных ямах.

Фото: фейсбук Госрыбагентства

На Киевском водохранилище рыбоохранный патруль выявил браконьера
На Киевском водохранилище рыбоохранный патруль выявил браконьера
На Киевском водохранилище рыбоохранный патруль выявил браконьера

Александр Кравченко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ЧП в Кривом Роге: кровавая резня – двое убитых и восемь раненыхЧП в Кривом Роге: кровавая резня – двое убитых и восемь раненых
Оля Полякова с Филипом Киркоровым выступили в Дубае в разгар карантинаОля Полякова с Филипом Киркоровым выступили в Дубае в разгар карантина
РоSSиянка организовала крупную нарколабораторию в Киевской области (фото)РоSSиянка организовала крупную нарколабораторию в Киевской области (фото)
Возле Ипподрома на столичных Теремках улицу залило горячей водой (видео)Возле Ипподрома на столичных Теремках улицу залило горячей водой (видео)
На священника в Лионе напали по личным мотивам, - СМИНа священника в Лионе напали по личным мотивам, - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
За минувшие сутки ковид выявили у 943 киевлянЗа минувшие сутки ковид выявили у 943 киевлян
За сутки в столице выявили более 800 носителей коронавирусаЗа сутки в столице выявили более 800 носителей коронавируса
В Соломенском районе Киева у щенка выявили бешенствоВ Соломенском районе Киева у щенка выявили бешенство
В Киеве за сутки выявили более 500 новых носителей коронавирусаВ Киеве за сутки выявили более 500 новых носителей коронавируса
Патрульная полиция обнаружила ночью в лесу в Киеве подозрительных лиц с большим количеством африканского сома (фото)Патрульная полиция обнаружила ночью в лесу в Киеве подозрительных лиц с большим количеством африканского сома (фото)
За сутки в Украине выявили более 6 тысяч новых носителей коронавирусаЗа сутки в Украине выявили более 6 тысяч новых носителей коронавируса
За минувшие сутки в Киеве выявили 635 новых носителей коронавирусаЗа минувшие сутки в Киеве выявили 635 новых носителей коронавируса
В Украине выявили еше 5590 новых больных коронавирусомВ Украине выявили еше 5590 новых больных коронавирусом
В Киеве за сутки выявили 397 новых носителей коронавирусаВ Киеве за сутки выявили 397 новых носителей коронавируса
За сутки в Киеве выявили 4 420 новых носителей коронавирусаЗа сутки в Киеве выявили 4 420 новых носителей коронавируса
Последние новости
Подгружаем последние новости