Все врачи Коломыйской инфекционной больницы заболели коронавирусом

В больнице пациентов обслуживает средний и младший персонал.

Все врачи Коломыйской инфекционной больницы заболели коронавирусом
Фото: kyivcity.gov.ua

В Коломые Ивано-Франковской области все врачи инфекционной больницы больны коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на мэра Коломыи Игоря Слюзара.

"Врачи все больны COVID-19, в том числе и руководитель учреждения. Всего в инфекционной больнице работают 17 врачей", - говорится в сообщении.

Мэр Коломыи отметил, что в КНП "Коломыйская инфекционная больница Коломыйского городского совета Ивано-Франковской области" пациентов обслуживает средний и младший персонал.

По его словам, в Коломые статистика больных коронавирусом меняется к худшему.

"В больнице лежит 21 больной с подтвержденным COVID-19, 24 - под подозрением", - отметил Слюзар.

Инфекционная больница - одна из двух, которая принимает ковидных больных в Коломые. Она имеет 60 коек, 55 из которых инфекционные.

Коломыйская центральная районная больница имеет 105 инфекционных коек, а всего - 280.

Напомним, в Украине за сутки зафиксировано 7 517 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд количества новых больных за сутки. Выздоровели за сутки 2 680 пациентов.

Также сегодня Украина поднялась на 23 место среди стран мира по распространению коронавируса, сдвинув Пакистан на 24 место.

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