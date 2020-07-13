В Черновцах ослабили карантин: что изменилось с 13 июля

Коронавирус в Украине по статистике постепенно идет на спад. По информации Минздрава, больше всего инфицированных, по состоянию на 13 июля, обнаружены во Львовской, Ровенской и Закарпатской областях.

Семь областей Украины на сегодняшний день не соответствуют требованиям Министерства здравоохранения для ослабления карантина. В частности, это Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ровенская, Тернопольская и Черниговская области. При этом, в Черновцах эпидемия пошла на спад и карантинные мероприятия в городе частично ослабили. Уровень заболеваемости в области соответствует показателям, которые позволяют послабление карантинных ограничений.

В частности, с 13 июля городской голова разрешил возобновить льготные перевозки на троллейбусных и автобусных маршрутах.

Перевозки автомобильным транспортом на городских автобусных маршрутах общего пользования и в электрическом транспорте допустимы в количестве не более, чем количество мест для сидения.

Местная власть также обратилась к Министерству инфраструктуры по вопросу восстановлению железнодорожного сообщения с Черновцами, которое с марта приостановлено.

В Черновицкой области, по состоянию на 13 июля, зафиксировано 5161 больных COVID-19. За последние сутки количество инфицированных увеличилось на 21 человека.

Напомним, ученые дали новый прогноз завершения эпидемии коронавируса. По наихудшему сценарию, карантин плавно перейдет с 2020 в 2021 год.