В Черновцах ослабили карантин: что изменилось с 13 июля

Карантин ослабили в одной из западных областей: что изменилось с 13 июля

Коронавирус в Украине по статистике постепенно идет на спад. По информации Минздрава, больше всего инфицированных, по состоянию на 13 июля, обнаружены во Львовской, Ровенской и Закарпатской областях.

Семь областей Украины на сегодняшний день не соответствуют требованиям Министерства здравоохранения для ослабления карантина. В частности, это Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ровенская, Тернопольская и Черниговская области. При этом, в Черновцах эпидемия пошла на спад и карантинные мероприятия в городе частично ослабили. Уровень заболеваемости в области соответствует показателям, которые позволяют послабление карантинных ограничений.

В частности, с 13 июля городской голова разрешил возобновить льготные перевозки на троллейбусных и автобусных маршрутах.

Перевозки автомобильным транспортом на городских автобусных маршрутах общего пользования и в электрическом транспорте допустимы в количестве не более, чем количество мест для сидения.

Местная власть также обратилась к Министерству инфраструктуры по вопросу восстановлению железнодорожного сообщения с Черновцами, которое с марта приостановлено.

В Черновицкой области, по состоянию на 13 июля, зафиксировано 5161 больных COVID-19. За последние сутки количество инфицированных увеличилось на 21 человека.

Напомним, ученые дали новый прогноз завершения эпидемии коронавируса. По наихудшему сценарию, карантин плавно перейдет с 2020 в 2021 год.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве из-за утечки газа спасатели эвакуировали жителей жилой многоэтажки по улице РадужнойВ Киеве из-за утечки газа спасатели эвакуировали жителей жилой многоэтажки по улице Радужной
На Львівщині затримали священника, який переробляв стартові пістолети на бойові і продавав їхНа Львівщині затримали священника, який переробляв стартові пістолети на бойові і продавав їх
У Києві за добу COVID-19 виявили у 63 осібУ Києві за добу COVID-19 виявили у 63 осіб
На столичных Березняках столб воды из прорвавшей трубы достиг 9 этажа многоэтажки (фото, видео)На столичных Березняках столб воды из прорвавшей трубы достиг 9 этажа многоэтажки (фото, видео)
В столичном Парке воинов-интернационалистов открывается бесплатный кинотеатр под открытым небомВ столичном Парке воинов-интернационалистов открывается бесплатный кинотеатр под открытым небом
Блок рекламы


Похожие новости
За вихідні поліція Києва виявила порушення карантину у 28 нічних розважальних закладахЗа вихідні поліція Києва виявила порушення карантину у 28 нічних розважальних закладах
У Києві закрили на карантин ще один гуртожиток через коронавірусУ Києві закрили на карантин ще один гуртожиток через коронавірус
Під Києвом через масове порушення карантину оштрафували і закрили елітний нічний клубПід Києвом через масове порушення карантину оштрафували і закрили елітний нічний клуб
МОЗ дозволило послабити карантин у Харківській областіМОЗ дозволило послабити карантин у Харківській області
Одеська область потрапила до списку регіонів, де заборонено послаблювати карантинОдеська область потрапила до списку регіонів, де заборонено послаблювати карантин
Львівщина послаблює карантинні обмеженняЛьвівщина послаблює карантинні обмеження
МОЗ дозволило послабити карантин у КиєвіМОЗ дозволило послабити карантин у Києві
В Харькове и на Закарпатье решили ужесточить карантинВ Харькове и на Закарпатье решили ужесточить карантин
Волынская область усиливает карантин в местах массового отдыха людейВолынская область усиливает карантин в местах массового отдыха людей
Каждый четвертый бизнес в Украине нарушает карантинные мерыКаждый четвертый бизнес в Украине нарушает карантинные меры
Последние новости
Подгружаем последние новости