В Переяслав-Хмельницком районе вновь поймали лесорубов (фото)

В Переяслав-Хмельницком районе правоохранители поймали очередных незаконных лесорубов. Открыто уголовное производство по факту незаконной порубки деревьев.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы полиции Киевской области.

Работники местного отдела полиции в с. Сосновая на территории лесного хозяйства обнаружили двух мужчин, которые осуществляли вырубку деревьев. Никаких разрешительных документов на ведение соответствующей деятельности граждане не предоставили.

По предварительным подсчетам работников лесного хозяйства, нанесенный ущерб государству составляет 22 500 гривен. Следователи полиции изъяли у правонарушителей бензопилы и древесину породы “дуб” и “клен”.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 246 (Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.

Мужчинам грозит штраф от тысячи до тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Начато досудебное расследование.

В конце февраля KV сообщала, что в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области трое местных жителей незаконно вырубали лес. Они срезали 27 деревьев породы “сосна” и “дуб”.

Также в конце февраля в Киеве милиция задержала группу “черных лесорубов”. Задержанные, жители Ровенской области, организовали незаконную вырубку дуба на территории ландшафтного заказника местного значения “Пуща-Водица”. По предварительным данным, сумма ущерба достигает миллиона гривен.

Фото: Областная полиция