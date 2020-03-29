ВОЗ обновила информацию о механизмах передачи коронавируса

Всемирная организация здравоохранения обновила информацию о механизмах передачи коронавируса, указав, что наибольшее эпидемическое значение имеет человек с признаками ОРВИ. Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга в воскресенье.

"Когда у человека температура, кашель, насморк и другие симптомы ОРВИ - тогда он наиболее опасен в эпидемическом отношении. Именно этот человек должен одевать маску, с ним можно контактировать на расстоянии 1,5-2 метра, или стараться исключить контакт. Чтобы не попадали выделения биологического материала - слизь - на наши слизистые оболочки, поскольку именно таким образом передается возбудитель коронавирусной болезни ", - сказал Ляшко.

При этом пути передачи коронавируса остаются неизменными.

"Ключевая вещь осталась неизменной. Пути передачи такие же, как и были - воздушно-капельный и контактный. Возбудитель коронавирусной болезни не передается аэрогенным путем. Он передается только каплями. Капли большого размера оседают на поверхности, к этой поверхности человек касается руками, потом к своей слизистой, вирус попадает в организм и может инфицировать человека", - рассказал Ляшко.



Напомним, с 29 марта в Украине начал действовать обновленный стандарт оказания медицинской помощи при COVID-19, который в частности предусматривает госпитализацию только больных в среднем и тяжелом состоянии. Те у кого болезнь протекает в легкой форме, будут лечиться дома.

Ранее в ВОЗ заявили об ускорении темпов распространения пандемии коронавируса.