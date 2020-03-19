В Киево-Печерской лавре несмотря на карантин призвали верующих посещать религиозные службы (видео)

В Киево-Печерской лавре, где богослужения проводят священники Украинской православной церкви Московского патриархата, призвали верующих продолжать посещать религиозные службы. А введение карантинных мер назвали “безумными велениями”.

Об этом идет речь в заявлении священнослужителя на Youtube-канале “Лавра. Путь спасения”.

“Самая страшная эпидемия – это грех… Ходите в храм, причащайтесь и причащайте детей. Не смотрите – старшее поколение, младшее поколение – все спешите в храм”, – говорится в сообщении.

Далее о действиях правительства священник говорит: “Издавая указы безумных велений, чтобы люди не приходили в храм”.

Напомним, что Департамент промышленности и развития предпринимательства Киевской горгосадминистрации (КГГА) и районные госадминистрации совместно с Нацполицией начали мониторинг рыночной сети столицы для недопущения несанкционированной работы. Это связано с запретом работы предприятий рыночной сети Киева любой формы собственности и подчинения с 18 марта.