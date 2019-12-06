ГБР завершило расследование убийства пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе

За пьяную стрельбу по банкам будут отвечать четыре человека.

ГБР завершило расследование убийства пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе
Фото: UAportal

Государственное бюро расследований завершило следствие в уголовном производстве об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе.

Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба.

"Сторона обвинения признала доказательства, собранные во время досудебного расследования, достаточными для составления обвинительных актов по четырем подозреваемым - всем, кто был участником того трагического события", - говорится в телеграме Трубы.

Напомним, 31 мая 2019 года в Переяславе-Хмельницком (сейчас - Переяслав) сотрудники полиции во время отдыха употребляли спиртные напитки, а затем начали стрелять по металлическим банкам и другим предметам. В ходе стрельбы одна из пуль срикошетила в пятилетнего Кирилла Тлявова, который в это время находился на детской площадке возле дома.

Мальчик умер в больнице через три дня.

Главный подозреваемый - инспектор полиции. Ему сообщили о подозрении в убийстве, совершенном по неосторожности (ч.1 ст.119 Уголовного кодекса). Еще одному полицейскому, гражданскому лицу и несовершеннолетнему сообщили подозрение в хулиганстве и незаконном обращении с оружием (ч.4 ст.296 и ч.1 ст.263 Уголовного кодекса).

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