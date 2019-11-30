УПЦ МП подтвердила наркозависимость задержанного священника

"Власть дьявола, к сожалению, вновь возобладала им"

УПЦ МП подтвердила наркозависимость задержанного священника
Фото: facebook.com/genaelin

Запорожский митрополит УПЦ МП Лука (Коваленко) заявил, что знал о наркозависимости задержанного клирика епархии Евгения Кугатова.

Об этом говорится в его комментарии.

"Со скорбью в сердце подтверждаю, что клирик нашей епархии был задержан правоохранительными органами. Евгения Кугатова я знаю давно, с тех пор, когда был еще наместником Глинской пустыни. Я знал также и о его наркозависимости. Но я видел и его покаяние, и его желание избавиться от этого недуга. Со своей стороны я делал все возможное для того, чтобы помочь ему в этом. Долгие годы удавалось сдерживать болезненные влечения наркозависимости Евгения. Но власть дьявола, к сожалению, вновь возобладала им", - заявил Лука.

Митрополит заявил, что клирика накажут.

В то же время он пожаловался, что СМИ преувеличили масштаб партии наркотиков, которую получал на почте клирик УПЦ МП.

"Ложь, домыслы, выдумки, попытки сыграть на чужой беде – все это очередное дело отца лжи", - заявил митрополит.

Напомним, что вечером 29 ноября в одном из отделений "Новой почты" при получении посылки с наркотиками задержали иеромонаха Илиодора (Евгения Кугатова). В полиции сообщили, что вес наркотического средства составляет 1 грамм. Правоохранительные органы открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК Украины.

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