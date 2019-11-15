Во львовской школе у учительницы диагностировали открытую форму туберкулеза

Врачи срочно обследовали всех детей и учителей, которые контактировали с больной – все здоровы.

Во львовской школе №78 у 25-летней учительницы диагностировали открытую форму туберкулеза. Об этом сообщает "Захид.нет" со ссылкой на заведующую отделением особо опасных инфекций отдела Львовского областного лабораторного центра Минздрава Анну Павлов.

При этом в августе учительница проходила медосмотр, во время которого никаких проблем со здоровьем не обнаружили. Туберкулез заподозрила семейный врач, к которой девушка обратилась с жалобами на здоровье 24 октября. На следующий день болезнь подтвердили после тщательного обследования во фтизиатрическом диспансере.

Всех детей и учителей, которые контактировали с больной сразу же обследовали, ни одного больного не обнаружили. Во время осенних каникул в школе провели дезинфекцию и провели родительские собрания, на которые пригласили всех желающих, а также медиков, которые рассказали, что это за болезнь и как нужно действовать.

Сейчас в школе четко следуют рекомендациям, которые дали медики. Классы периодически проветривают, на больших переменах ученики обязательно идут гулять на свежий воздух.

Где могла заразиться учительница, пока неизвестно.

Напомним, в июне 2018 года сообщалось, что Украина находится на втором месте в Европе по заболеваемости туберкулезом.