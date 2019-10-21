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2019-10-21
В Одессе горел монастырь УПЦ МП
Огонь тушили в течение часа.
Фото: od.dsns.gov.ua
На южной окраине Одессы вечером в воскресенье произошел пожар на территории Свято-Иверского мужского монастыря УПЦ МП, который расположен на проспекте Небесной Сотни.
Пресс-служба ГосЧС сообщила, что звонок о пожаре поступил в службу спасения "101" в 18:53.
Горело одноэтажное деревянное здание барачного типа на площади около 500 кв. м.
Огонь потушили в течение примерно часа усилиями сорока человек 11 единиц пожарно-спасательной техники.
Фото: od.dsns.gov.ua
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