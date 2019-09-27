Водные маршруты в чернобыльской зоне отчуждения готовы к приему туристов

Водные маршруты будут доступны, пока открыта водная навигация.

Водные маршруты в чернобыльской зоне отчуждения готовы к приему туристов
Фото: kmu.gov.ua

Водные туристические маршруты в Чернобыльской зоне отчуждения уже готовы к приему гостей. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

В Чернобыле состоялось согласительное совещание под руководством главы Госагентства по управлению зоной отчуждения Виталия Петрука с участием специалистов разных инстанций и полиции для решения организационных вопросов во время посещения зоны отчуждения водным путем.

После совещания состоялся выезд по одному из недавно утвержденных водных маршрутов из города Чернобыль в село Оташев. Петрук лично проверил готовность водных маршрутов.

«Водные маршруты в зоне отчуждения готовы к приему посетителей и отвечают всем нормам безопасности. Контрольно-пропускные пункты готовы, дозиметрический контроль и сопровождение обеспечено», - подчеркнул он.

Чтобы посетить зону отчуждения по этому маршруту, нужно оформить соответствующую заявку, и организатор визита должен обеспечить посетителей водным транспортом. Отмечается, что водные маршруты будут доступны, пока открыта водная навигация.

Напомним,в июле президент Владимир Зеленский подписал указ о развитии туризма в Чернобыльской зоне. По его мнению, указ будет способствовать превращению Зоны в "научный и туристический магнит" без коррупции и лишних запретов.

В начале сентября был установлен новый рекорд посещаемости зоны отчуждения ЧАЭС. В течение восьми месяцев зону отчуждения посетили почти 75 тысяч туристов. С начала года этот показатель увеличился в пять раз: еще в январе-феврале зону посещали менее 3 тысяч человек в месяц, а начиная с марта количество туристов начала расти.

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