В Херсоне неизвестный сообщил о минировании 40 детских садов
Проверка не выявила взрывоопасных предметов.
Сотрудники Национальной полиции в среду эвакуировали около 3 тыс. человек, включая около 2 тысяч детей, из 40 детских садов в Херсоне в связи с сообщением о заминировании.
Об этом сообщила пресс-служба регионального управления полиции. Информацию о возможном заминировании подтвердили и местные СМИ, так как многих родителей вызвали в детсады, чтобы они забрали детей домой.
Неизвестный анонимно сообщил о минировании объектов в Херсоне через электронную почту. Среди прочего он сообщил о минировании больниц и автозаправочных станций, где эвакуация не проводилась.
В ходе проверки взрывоопасные или подозрительные предметы не обнаружены.
Ранее полиция эвакуировала 2 тыс. челоек из-за сообщения о минировании 15 многоэтажных домов и 6 больниц в Одессе. Накануне полиция Харькова проверяла сообщение о минировании 38 объектов, днем ранее волна "минирований" накрыла Киев.
По каждому такому сообщению правоохранители открывают уголовное производство, ответственность за ложное сообщение об угрозе жизни людей - до 6 лет заключения.
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20.06.2019 07:10