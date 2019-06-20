В Херсоне неизвестный сообщил о минировании 40 детских садов

Сотрудники Национальной полиции в среду эвакуировали около 3 тыс. человек, включая около 2 тысяч детей, из 40 детских садов в Херсоне в связи с сообщением о заминировании.

Об этом сообщила пресс-служба регионального управления полиции. Информацию о возможном заминировании подтвердили и местные СМИ , так как многих родителей вызвали в детсады, чтобы они забрали детей домой.

Фото: Информатор Херсон

Неизвестный анонимно сообщил о минировании объектов в Херсоне через электронную почту. Среди прочего он сообщил о минировании больниц и автозаправочных станций, где эвакуация не проводилась.

В ходе проверки взрывоопасные или подозрительные предметы не обнаружены.

Ранее полиция эвакуировала 2 тыс. челоек из-за сообщения о минировании 15 многоэтажных домов и 6 больниц в Одессе. Накануне полиция Харькова проверяла сообщение о минировании 38 объектов, днем ранее волна "минирований" накрыла Киев .

По каждому такому сообщению правоохранители открывают уголовное производство, ответственность за ложное сообщение об угрозе жизни людей - до 6 лет заключения.