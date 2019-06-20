УЦОКО обнародовал пороговые баллы тестов по иностранным языкам и биологии

Иностранные языки сдали более 79% абитуриентов, биологию - 91%.

УЦОКО обнародовал пороговые баллы тестов по иностранным языкам и биологии
Фото: konkurent.in.ua

Внешнее независимое оценивание по английскому языку сдали 87,3% абитуриентов. Об этом сегодня сообщил Украинский центр оценивания качества образования.

"Состоялось второе заседание экспертной комиссии при УЦОКО по определению порога "сдал/не сдал". Был определен пороговый балл для тестов по английскому, немецкому, французскому, испанскому языкам, биологии. Члены экспертной комиссии после обсуждения приняли решение установить пороговый балл по иностранным языкам, что соответствует 19 тестовым баллам, по биологии – 23", - сказано в сообщении.

Среди школьников, проходивших тест, порог "сдал/не сдал" преодолели: по английскому языку 87,3% участников; по немецкому – 79,4%, французскому – 87,7%, испанскому – 83,3%, по биологии – 91%.

Порог "сдал/не сдал" – это минимальное количество тестовых баллов, которое должен набрать участник ВНО, чтобы получить оценку в шкале 100-200 баллов. Это дает поступающему право участвовать в конкурсном отборе в вузы.

Напомним, ВНО по украинскому языку и литературе сдали 84% абитуриентов, по математике 81,83%, по физике 85%.


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