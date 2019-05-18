Убийцу сотрудницы Одесского СИЗО приговорили к пожизненному заключению

Обвиняемый вину не признал.

Убийцу сотрудницы Одесского СИЗО приговорили к пожизненному заключению
Василий Чемериз вину не признал
Фото: Думская.net

Малиновский районный суд Одессы признал виновным обвиняемого в убийстве сотрудницы Одесского СИЗО Василия Чемериза и приговорил его к пожизненному заключению. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"В судебных заседаниях обвиняемый вину не признал. При определении вида и меры наказания обвиняемому судом учтена степень тяжести совершенного преступления, личность виновного, его возраст и социальное положение, характер, мотив и обстоятельства совершенного преступления, а также обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание", - говорится в сообщении.

Приговор суда еще не вступил в силу.

По данным следствия, 17 августа 2017 года Чемериз, находясь под стражей в Одесском следственном изоляторе, в помещении свинарника на территории учреждения, нанес три удара ножом младшему инспектору II категории отдела режима и охраны Алене Порошенко, от которых она скончалась. После этого, он расчленил тело, спрятал его в баке для мусора, который выкатил к административной территории учреждения.

Ранее Чемериз привлекался к ответственности по статьям 187 и 115 УК Украины – разбой и умышленное убийство. Также у него есть судимость за изнасилование.


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