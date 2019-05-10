В Ивано-Франковске разоблачили два борделя, где работниц снабжали наркотиками

Для усиления психологического контроля девушек, злоумышленники обеспечивали их амфетамином и экстази.

В Ивано-Франковске правоохранители разоблачили два борделя, в одном из которых работало шесть женщин, а в другом - четверо. Кроме этого, злоумышленники обеспечивали секс-работниц наркотиками. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

Фото: npu.gov.ua

Установлено, что в публичных домах работали жительницы Запорожской, Донецкой, Днепропетровской и Черновицкой областей. Для усиления психологического контроля девушек, злоумышленники обеспечивали их амфетамином и экстази.

Фото: npu.gov.ua

Организаторами борделя оказались двое мужчин из Ивано-Франковска и Запорожья.

Фото: npu.gov.ua

Отмечается, что информация о работе публичного дома распространялась в интернете. Этим занимались две администраторши из Хмельницкой области, которых также контролировали организаторы борделя. Отмечается, что девушки тоже принимали клиентов. Кроме этого, члены группировки вербовали новых сотрудниц.

Фото: npu.gov.ua

Мужчины подыскивали девушек, которые самостоятельно занимались проституцией, угрожали им физическим насилием и заставляли их работать в своих борделях.

Фото: npu.gov.ua

В рамках уголовного производства по ст. 189 (Вымогательство) и ст. 303 (Проституция или принуждение или втягивание в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины, правоохранители задержали четырех человек: двух администраторш и двух организаторов.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, в конце апреля 2019 года, украинская полиция задержала двух граждан Китая по подозрению в торговле людьми. Один из них был задержан в киевском аэропорту "Борисполь" при попытке вывезти за границу пятерых украинок в возрасте от 18 до 21 года для работы в сфере секс-услуг. Девушек вербовали в Одесской области, второй китаец был задержан именно там.

Своих жертв китайцы искали через сайты по поиску работы. Девушек планировали использовать в китайских борделях.


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