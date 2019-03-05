Суд в Токио освободил экс-главу Nissan Карлоса Гона под залог

Если прокуратура подаст апелляцию, он останется под стражей до решения суда.

Суд в Токио освободил экс-главу Nissan Карлоса Гона под залог
Карлос Гон
Фото: Asahi

Окружной суд Токио освободил под залог в размере 1 млрд йен (около $9 млн) экс-главу международного автомобильного концерна Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на телеканал NHK.

Гон может выйти на свободу вечером 5 марта. Однако если прокуратура подаст апелляцию, он останется под стражей до решения суда.

По данным агентства Kyodo, соглашение об освобождении под залог предусматривает, что за Гоном будут вести наблюдение - у входа в его дом поставят видеокамеру.

Гон находился под стражей с середины ноября, и это было уже третье ходатайство его защиты об изменении меры пресечения. Его отправили под арест по делу о нарушении финансового законодательства.

Представители Nissan обвинили Гона в том, что тот якобы использовал активы компании в личных целях, а также занижал данные о своих доходах в отчетах для Токийской фондовой биржи. В декабре, когда суд отказался продлевать ему арест, ему также предъявили обвинение в том, что он списал на Nissan свои личные потери от финансовых операций. Гон все обвинения отвергает.

Напомним, альянс Renaul, Nissan и Mitsubishi - это один из крупнейших автопроизводителей в мире.

Карлос Гон и представительный директор Nissan Грэг Келли были арестованы в Токио 19 ноября 2018 года по подозрению в нарушении финансового законодательства Японии. Согласно материалам внутреннего расследования, оба на протяжении многих лет занижали свои доходы в отчетах для Токийской фондовой биржи и использовали активы Nissan в личных целях. По данным следствия, Гон с 2011 года скрыл от декларирования 10 млрд иен (в пересчете - 79 млн евро).

Бразилец Гон - один из немногих иностранных топ-менеджеров в Японии. Он начинал свою карьеру в Michelin во Франции, потом перешел в Renault. В 1999 году присоединился к Nissan, когда тот был куплен французским производителем, а в 2001 году стал гендиректоров и спас Nissan от банкротства. Гон также занимает руководящие должности в Renault и Mitsubishi Motors.


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