?В Люблине построят памятник украинскому священнику Омеляну Ковчу

Во время Второй мировой войны он спасал евреев от убийства.

В Люблине на территории бывшего концлагеря в Майданеке построят памятник украинскому греко-католическому священнику Омеляну Ковчу.

Об этом сообщила газета объединения украинцев в Польше "Наше слово".

Год назад горсовет Люблина единогласно одобрил строительство памятника, который будет создан по инициативе Люблинского фонда духовной культуры пограничья. Отец Koвч является символом примирения и согласия между людьми.

Изготовлением памятника занимается киевский скульптор Александр Дяченко. На памятнике будет надпись, где на польском, украинском языках и иврите будет цитироваться фрагмент письма о. Ковча к семье, в котором священник попросил не делать никаких усилий, чтобы освободить его из концлагеря:

"Здесь мы все равны: поляки, евреи, украинцы, русские, латыши и эстонцы. Я единственный священник среди них. Я даже не могу себе представить, как они будут здесь без меня. Здесь я вижу Бога, который одинаков для всех нас, независимо от наших религиозных различий. Возможно, наши церкви разные, но один и тот же Великий и Всемогущий Бог ведет нас. Когда я молюсь, каждый тоже молится... Они умирают по-разному, и я помогаю им пройти этот маленький мостик к вечности".

Омелян Ковч родился в 1884 году в прикарпатском селе, умер в марте 1944 года в Майданеке. В 1919-1921 годах он служил капелланом в Украинской Галицкой армии. С начала Второй мировой войны выступал против преследования людей разных национальностей, в том числе крестил и спасал евреев, посещал их в гетто и запретил своим прихожанам участвовать в антиеврейских действиях.

Ковча арестовали и посадили в январе 1943 года, затем отправили в концентрационный лагерь Майданек. Ковч умер от флегмоны ноги, повлекшей сердечную недостаточность.

27 июня 2001 во Львове Папа Римский Иоанн Павел II провозгласил его блаженным мучеником вместе с другими мучениками греко-католической церкви.