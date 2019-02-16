В университете Санкт-Петербурга обрушились перекрытия трех этажей

Эвакуирован 81 человек, погибших нет.

В университете Санкт-Петербурга обрушились перекрытия трех этажей
Фото: Фонтанка.ру

В здании Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) обрушились межэтажные перекрытия. Из корпуса эвакуировали студентов.

Об этом сообщают роSSийские информагентства со ссылкой на сведения МЧС РоSSии и сообщения очевидцев.

Спасатели сообщили, что предварительная причина обрушения – нарушение технических требований при проведении ремонтных работ.

Интерфакс со ссылкой на МЧС РоSSии сообщает, что из здания университета ИТМО после обрушения перекрытий с пятого по второй этаж эвакуирован 81 человек.

О том, что в корпусе университета в момент обрушения перекрытий занимались иностранные студенты, сообщил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По уточненным данным, обрушение кровли и перекрытий с первого по пятый этаж произошло в 17:19. Эвакуирован 81 человек - студенты первых и вторых курсов. Погибших нет. Сведения о пострадавших уточняются.

К месту ЧП прибыли кинологи, корпус ИТМО оцеплен. На месте работают представители экстренных служб.

Пресс-служба университета ИТМО также подчеркивает, что жертв ЧП нет.

Напомним, вечером 14 февраля в центре Львова обвалился трехэтажный дом.


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