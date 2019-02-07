В Полтаве упавшая с крыши сосулька убила пожилого мужчину

82-летний мужчина был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, но умер в больнице.

В Полтаве упавшая с крыши сосулька убила пожилого мужчину
Фото: Макс Левин

В Полтаве упавшая с крыши сосулька серьезно травмировала пожилого мужчину.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

Инцидент произошел в среду, 6 февраля. Мужчина 1936 года рождения был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

К сожалению, в больнице пенсионер умер.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.367 Уголовного кодекса (служебная халатность, повлекшая смерть потерпевшего).

Как отмечают местные СМИ, это уже 10-й случай падения сосулек и ледяных глыб в области в течение этой зимы и первый со смертельным исходом.

Напомним, в конце января вКременчуге 16-летнего подростка травмировала сосулька, упавшая с крыши. Парня госпитализировали в тяжелом состоянии.


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