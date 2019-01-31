В Краматорске 67-летняя женщина до смерти избила знакомого

Подозреваемая накануне употребляла с погибшим алкогольные напитки и между ними произошла ссора.

Между подозреваемой и погибшим произошел конфликт и драка

В городе Краматорск Донецкой области 67-летняя женщина до смерти избила знакомого мужчину.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

"30 января в дежурную часть поступило сообщение от местной жительницы о том, что она обнаружила труп своего знакомого с признаками насильственной смерти. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. При осмотре помещения был обнаружен труп 61-летнего местного жителя с множественными телесными повреждениями в виде ушибов и кровоизлияний", - говорится в сообщении.

В ходе проведения первоочередных оперативных мероприятий, полицейские установили личность подозреваемой - женщины 1951 года рождения. Она рассказала, что 28 января употребляла спиртные напитки в доме своего знакомого.

"Между ней и мужчиной на почве внезапно возникших неприязненных отношений возникла ссора, в ходе которой фигурантка нанесла мужчине удары руками и ногами по различным участкам тела и пошла домой", - сообщили в полиции.

Фото: kramatorsk-police.dn.ua

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство). Подозреваемая задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса, проводится досудебное расследование.

Напомним, в Одессе пенсионер до смерти забил знакомую молотком за отказ выйти замуж.