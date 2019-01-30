Мошенник «купил» Playstation 4 за €9.29, воспользовавшись весами

Изобретательный 19-летний парень во Франции приобрел Playstation по выгодной цене. Вместо 340 евро, приставка обошлась молодому человеку в 9,29 евро.

Как сообщает французская газета L'Est R?publicain, молодой человек в супермаркете города Монбельяр купил PS4 необычным способом – на пути к кассе парень сделал остановку в отделе фруктов и овощей и взвесил консоль. На кассе самообслуживания находчивый покупатель оплатил товар и ушел.

Однако мошенник был пойман на следующий день, когда пытался проделать коварный трюк вновь. В полиции молодой человек признался, что первую удачную попытку он совершил ещё в сентябре прошлого года. Тогда он продал устройство примерно за 100 евро, необходимые ему на билет в свой родной город Ниццу.

Теперь «лайфхакер» осужден и приговорен к четырём месяцам лишения свободы условно.