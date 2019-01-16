Суд оправдал экс-полицейского, якобы покрывавшего незаконную добычу янтаря

Суд не учел в доказательствах записи телефонных разговоров, так как их могли смонтировать.

Суд оправдал экс-полицейского, якобы покрывавшего незаконную добычу янтаря
Земля после добычи янтаря
Фото: Макс Левін

Суд оправдал бывшего начальника Сарненского районного отдела полиции Ровенской области Игоря Харитонова, обвиняемого в покрывательстве незаконной добычи янтаря. Об этом говорится в приговоре суда.

Харитонов возглавлял Сарненский райотдел полиции с ноября 2015 по май 2016 года, был уволен, так как не прошел переаттестацию. Прокуратура и Служба безопасности Украины обвинили его в том, что 15 марта 2016 года Харитонов потребовал от своих подчиненных, выехавших на место незаконной добычи янтаря, покинуть место преступления и никого не задерживать.

По версии обвинения, эти действия начальника райотдела были умышленными и привели к тому, что нелегальные добытчики янтаря смогли забрать мотопомпы и беспрепятственно покинуть место преступления.

Суд изучил записи телефонных переговоров Харитонова с подчиненными, предоставленные СБУ, однако отказался считать их доказательствами по делу, так как "невозможно установить, подвергались ли эти записи монтажу".

В ходе судебного разбирательства сотрудники райотдела полиции, проходящие по делу как потерпевшие, отказались от претензий к бывшему начальнику. Они утверждают, что Харитонов потребовал покинуть место преступления, когда там уже не было добытчиков янтаря и необходимости в полиции тоже не было. На суде так же оказалось, что в день преступления Харитонов находился на больничном, а временно исполняющим обязанности начальника райотдела был его заместитель.

Учитывая это, суд в конце декабря 2018 года отказался признать Харитонова виновным в превышении служебных полномочий и предоставлении незаконных указаний подчиненным.

Напомним, в октябре 2028 года в Ровенской области добытчики янтаря во время драки с полицейскими повредили три служебных автомобиля.


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