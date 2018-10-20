Украинец пытался провезти в Польшу 900 паспортных бланков СССР
Он также вез ордена, медалии другие предметы с советской символикой.
На границе с Польшей остановили украинца, который пытался перевезти 900 паспортных бланков СССР и другие предметы с советской символикой. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Мужчина из Черновицкой области, кроме бланков, перевозил также ордена, медали, документы к ним, награды и подобные предметы с советской символикой.
"Гражданин 1972 года рождения следовал за границу через пункт пропуска "Краковец". Во время пограничного контроля, в автомобиле путника правоохранители обнаружили коробки с этими предметами", - говорится в сообщении.
Пограничники передали данные об этом случае сотрудникам полиции. Предметы с запрещенной советской символикой изъяты, решается вопрос о квалификации действий гражданина Украины.
Напомним, в Украине закон о декоммунизации, запрещающий советскую символику, вступил в силу в мае 2015 года.
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Общество
20.10.2018 17:24