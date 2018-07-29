В Ужгороде вандалы разрушили несколько надгробных плит на кладбище

Полиция открыла уголовное производство.

На кладбище Ужгорода вандалы повредили несколько надгробных памятников. Об этом сообщает Нацполиция Закарпатской области.

Фото: 0312.ua

Фото: 0312.ua

"Вчера, 28 июля, около 21:00, полицейские Ужгорода получили сообщение о повреждении надгробных плит на кладбище "Кальвария". На месте происшествия работали полицейские. Сейчас правоохранители выясняют характер и причины повреждений", - говорится в сообщении.

По факту следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилами). Санкция статьи предусматривает максимальную меру наказания в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Напомним, ранее суд на 3 года ограничил свободу мужчине, разрушившего памятник Шевченко в Стрые.