В Ужгороде вандалы разрушили несколько надгробных плит на кладбище
Полиция открыла уголовное производство.
На кладбище Ужгорода вандалы повредили несколько надгробных памятников. Об этом сообщает Нацполиция Закарпатской области.
"Вчера, 28 июля, около 21:00, полицейские Ужгорода получили сообщение о повреждении надгробных плит на кладбище "Кальвария". На месте происшествия работали полицейские. Сейчас правоохранители выясняют характер и причины повреждений", - говорится в сообщении.
По факту следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилами). Санкция статьи предусматривает максимальную меру наказания в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
Напомним, ранее суд на 3 года ограничил свободу мужчине, разрушившего памятник Шевченко в Стрые.
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29.07.2018 12:39