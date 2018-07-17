Одесская ОГА номинировала Аккерманскую крепость в предварительный список ЮНЕСКО
Сейчас в него входят 16 объектов из Украины.
Одесская областная государственная администрация утвердила номинационную заявку на включение Аккерманской крепости в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Об этом говорится на сайте ОГА.
В предварительный список ЮНЕСКО входят объекты, которые национальные правительства считают достойными звания всемирного наследия. Украина в настоящее время представлена в этом списке 16 объектами, некоторые из которых находятся там десятилетиями, как, например, заповедник "Аскания-Нова", исторический центр Чернигова, культурный ландшафт каньона в Каменце-Подольском и могила Тараса Шевченко.
Самый новый объект в этом списке - харьковский Госпром (с 2017 года).
Аккерманская (Белгород-Днестровская) крепость - историко-архитектурный памятник XIII-XV вв. Находится крепость в Белгороде-Днестровском Одесской области. Крепость насчитывала 4 двора площадью 9 га. С трех сторон крепость была окружена глубоким и широким рвом. Когда-то было 34 башни, но до наших дней сохранилось 24.
Напомним, в основной список всемирного наследия ЮНЕСКО входят семь объектов из Украины, в том числе - Киево-Печерская Лавра, Софийский собор в Киеве, исторический центр Львова, Черновицкий университет (резиденция Буковинских митрополитов), пункты геодезической дуги Струве, деревянные церкви украинских Карпат, Херсонес.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
17.07.2018 11:19