Одесская ОГА номинировала Аккерманскую крепость в предварительный список ЮНЕСКО

Сейчас в него входят 16 объектов из Украины.

Одесская областная государственная администрация утвердила номинационную заявку на включение Аккерманской крепости в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом говорится на сайте ОГА.

В предварительный список ЮНЕСКО входят объекты, которые национальные правительства считают достойными звания всемирного наследия. Украина в настоящее время представлена в этом списке 16 объектами, некоторые из которых находятся там десятилетиями, как, например, заповедник "Аскания-Нова", исторический центр Чернигова, культурный ландшафт каньона в Каменце-Подольском и могила Тараса Шевченко.

Самый новый объект в этом списке - харьковский Госпром (с 2017 года).

Аккерманская (Белгород-Днестровская) крепость - историко-архитектурный памятник XIII-XV вв. Находится крепость в Белгороде-Днестровском Одесской области. Крепость насчитывала 4 двора площадью 9 га. С трех сторон крепость была окружена глубоким и широким рвом. Когда-то было 34 башни, но до наших дней сохранилось 24.