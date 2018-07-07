На Закарпатье сегодня траур по погибшим военными на полигоне в Ровно

Погибшим было 22, 40 и 43 года.

Сегодня, 7 июля, на Закарпатье объявлен День траура в связи с гибелью трех военных 15 отдельного горно-пехотного батальона от взрыва миномета "Молот" на полигоне в Ровенской области. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

"В субботу, 7 июля, на домах государственной власти, органов местного самоуправления, государственных учреждениях, предприятиях и организациях Закарпатской области будет приспущен государственный флаг. Кроме того, учреждениям и организациям независимо от формы собственности рекомендовано отменить проведение развлекательно-концертных мероприятий", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате разрыва миномета из-за полученных травм несовместимых с жизнью трое военнослужащих погибли, еще девять получили ранения различной степени тяжести. Погибшие военные были бойцами 15 отдельного горно-пехотного батальона, который входит в состав 128-й отдельной горно-пехотной бригады и базируется в Ужгороде.

По информации Закарпатского областного военного комиссариата, на полигоне погибли:

- Валерий Тихоновский, 40 лет, капитан, командир минометной батареи военной части А1778;

- Дмитрий Власов, 22 года, солдат, старший наводчик миномета 1-го минометного взвода минометной батареи военной части А1778;

- Юрий Пышкарь, 43 года, солдат, мастер - номер расчета 1-го минометного взвода минометной батареи военной части А1778.

Ранее в Минобороны сообщили, что троих раненых солдат доставили вертолетом во Львов. Они находились в тяжелом состоянии, однако угрозы их жизни нет.