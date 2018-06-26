Суд продлил арест Россошанского до 24 августа

Подозреваемый в убийстве Ирины Ноздровской находится в СИЗО с 9 января.

Суд продлил арест Россошанского до 24 августа
Фото: Сергей Нужненко

Шевченковский райсуд Киева продлил до 24 августа содержание под стражей для Юрия Россошанского, который подозревается в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской.

Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба суда в Фейсбуке.

"26 июня 2018 года на рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Россошанского Ю.В. - подозреваемого по ч.1 ст. 115 УК Украины", - говорится в сообщении.

Суд рассмотрел ходатайство и удовлетворил его.

Напомним, 1 января 2018 в Вышгородском районе Киевской области было обнаружено тело правозащитницы Ирины Ноздровской.

8 января правоохранители задержали Юрия Россошанского и объявили ему подозрение в убийстве. Предполагаемым мотивом преступления стало то, что Ноздровская вела дело по ДТП с участием Дмитрия Россошанского, сбившего насмерть сестру правозащитницы.

Вышгородский районный суд Киевской области 9 января взял Россошанского под стражу на 60 суток. Суд несколько раз продлевал его арест.


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