Суд продлил арест Россошанского до 24 августа
Подозреваемый в убийстве Ирины Ноздровской находится в СИЗО с 9 января.
Шевченковский райсуд Киева продлил до 24 августа содержание под стражей для Юрия Россошанского, который подозревается в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской.
Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба суда в Фейсбуке.
"26 июня 2018 года на рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Россошанского Ю.В. - подозреваемого по ч.1 ст. 115 УК Украины", - говорится в сообщении.
Суд рассмотрел ходатайство и удовлетворил его.
Напомним, 1 января 2018 в Вышгородском районе Киевской области было обнаружено тело правозащитницы Ирины Ноздровской.
8 января правоохранители задержали Юрия Россошанского и объявили ему подозрение в убийстве. Предполагаемым мотивом преступления стало то, что Ноздровская вела дело по ДТП с участием Дмитрия Россошанского, сбившего насмерть сестру правозащитницы.
Вышгородский районный суд Киевской области 9 января взял Россошанского под стражу на 60 суток. Суд несколько раз продлевал его арест.
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