На Закарпатье обрушился мощный ливень с градом размером с кулак

Повреждены кровли домов и автомобили.

В Закарпатской области в результате мощного ливня с градом и сильным ветром повреждены крыши домов и автомобили.

Фото: zk.dsns.gov.ua

По состоянию на 18:00 вторника, вследствие ухудшения погодных условий повреждены кровли 182 жилых домов в 4 населенных пунктах Иршавского района, сообщает пресс-центр ГУ ГосЧС в Закарпатской области.

Фото: zk.dsns.gov.ua

Информация о количестве поврежденных домов уточняется. Также сильные порывы ветра привели к падению деревьев на автодороги.

Фото: zk.dsns.gov.ua

"По состоянию на 18:00 зафиксировано 7 случаев в Хустском (2), Тячевском (4) районах и г. Мукачево (1)", - говорится в сообщении.

Фото: zk.dsns.gov.ua

Напомним, сегодня, 12 июня, почти по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.