На Закарпатье обрушился мощный ливень с градом размером с кулак
Повреждены кровли домов и автомобили.
В Закарпатской области в результате мощного ливня с градом и сильным ветром повреждены крыши домов и автомобили.
По состоянию на 18:00 вторника, вследствие ухудшения погодных условий повреждены кровли 182 жилых домов в 4 населенных пунктах Иршавского района, сообщает пресс-центр ГУ ГосЧС в Закарпатской области.
Информация о количестве поврежденных домов уточняется. Также сильные порывы ветра привели к падению деревьев на автодороги.
"По состоянию на 18:00 зафиксировано 7 случаев в Хустском (2), Тячевском (4) районах и г. Мукачево (1)", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, 12 июня, почти по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
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