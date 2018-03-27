Продавщица с львовского базара получила условный срок за массовое отравление рыбой

Испорченный товар отправил на больничную койку десятки человек.

Продавщица с львовского базара получила условный срок за массовое отравление рыбой
Фото: lviv.fm

Франковский районный суд Львова 20 марта вынес приговор по делу о массовом отравлении копченой рыбой, которое произошло в городе прошлой осенью. Женщина, которая продавала испорченный товар, получила пять лет лишения свободы с испытательным сроком два года.

Об этом говорится в решении суда.

Следствие установило, что женщина коптила скумбрию в собственной квартире и гараже с грубыми нарушениями санитарно-эпидемиологических правил, а потом продавала ее на базаре. Впоследствии в больницы Львовской области с сальмонеллезом попало несколько десятков человек, в том числе дети.

Женщина признала свою вину, раскаялась и просила строго не наказывать.

Суд пришел к выводу, что исправление и перевоспитание обвиняемой возможно без изоляции от общества и освободил ее от исполнения наказания с установлением испытательного срока.

Женщину обвиняли по ч.2 ст.325 Уголовного кодекса (нарушение санитарных правил и норм), ей могло грозить до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что массовое отравление во Львове началось 22 сентября 2017 года.


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