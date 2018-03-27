Продавщица с львовского базара получила условный срок за массовое отравление рыбой
Испорченный товар отправил на больничную койку десятки человек.
Франковский районный суд Львова 20 марта вынес приговор по делу о массовом отравлении копченой рыбой, которое произошло в городе прошлой осенью. Женщина, которая продавала испорченный товар, получила пять лет лишения свободы с испытательным сроком два года.
Об этом говорится в решении суда.
Следствие установило, что женщина коптила скумбрию в собственной квартире и гараже с грубыми нарушениями санитарно-эпидемиологических правил, а потом продавала ее на базаре. Впоследствии в больницы Львовской области с сальмонеллезом попало несколько десятков человек, в том числе дети.
Женщина признала свою вину, раскаялась и просила строго не наказывать.
Суд пришел к выводу, что исправление и перевоспитание обвиняемой возможно без изоляции от общества и освободил ее от исполнения наказания с установлением испытательного срока.
Женщину обвиняли по ч.2 ст.325 Уголовного кодекса (нарушение санитарных правил и норм), ей могло грозить до 8 лет лишения свободы.
Напомним, что массовое отравление во Львове началось 22 сентября 2017 года.
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27.03.2018 09:56