В РФ школьница открыла стрельбу по одноклассникам из пневматического пистолета

Пострадали семеро детей.

В РФ школьница открыла стрельбу по одноклассникам из пневматического пистолета
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В Курганской области РоSSии ученица 7-го класса открыла стрельбу по своим одноклассникам из пневматического пистолета.

Инцидент произошел в городе Шадринске. Стрельбу открыла учащаяся школы №15.

"Утром в среду 13-летняя девочка стреляла в одноклассников из пневматического пистолета, взятого дома у ее отца. Семь учеников класса получили синяки и ссадины", - сообщила Интерфаксу представитель регионального управления МВД.

Одного из школьников забрала "скорая".

В начале этого года в двух роSSийских регионах произошли нападения подростков на своих одноклассников в школе.

15 января двое 16-летних подростков с ножами ранили атаковали учеников 4-го класса в школе №?127 в Перми и ранили 15 человек. Самые тяжелые ранения получила учительница. Позже следствие признало эту резню покушением на убийство.

Спустя четыре дня девятиклассник с топором и "коктейлем Молотова" напал на учащихся 7-го класса школы №5 в поселке Сосновый Бор под Улан-Удэ. Пострадали шесть человек - пятеро школьников и учительница. Как и в Перми, следователи завели уголовное дело о покушении на убийство.


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