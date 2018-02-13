Несовершеннолетний подозреваемый в убийстве отца в Хусте сдался полиции
Мать парня, которая присутствовала во время убийства, проходит по делу свидетелем.
17-летний житель Закарпатской области, который в конце декабря 2017 года убил своего отца и забетонировал его тело в колодце, сам явился в полицию.
Об этом УНН сообщила пресс-секретарь местного управления полиции Татьяна Щеголева.
"17-летний парень, который находился в розыске, сам явился в полицию. Учитывая, что он несовершеннолетний и ранее не судим, плюс сдался сам, то Ужгородский горрайонный суд избрал ему меру пресечения - круглосуточное пребывание под домашним арестом", - рассказала она.
Мать парня, которая присутствовала во время убийства, проходит по делу свидетелем. Ее сын является подозреваемым по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса, то есть - умышленное убийство.
Напомним, в декабре прошлого года в Хусте нашли тело 43-летнего мужчины, забетонированное в колодце. Правоохранители установили, что мужчина проживал в общем доме с женой, с которой находился в процессе развода, и тремя детьми. Когда его объявили в розыск, женщина и 17-летний сын пропали.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
13.02.2018 19:32