Несовершеннолетний подозреваемый в убийстве отца в Хусте сдался полиции

Мать парня, которая присутствовала во время убийства, проходит по делу свидетелем.

Несовершеннолетний подозреваемый в убийстве отца в Хусте сдался полиции
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Фото: mk.npu.gov.ua

17-летний житель Закарпатской области, который в конце декабря 2017 года убил своего отца и забетонировал его тело в колодце, сам явился в полицию.

Об этом УНН сообщила пресс-секретарь местного управления полиции Татьяна Щеголева.

"17-летний парень, который находился в розыске, сам явился в полицию. Учитывая, что он несовершеннолетний и ранее не судим, плюс сдался сам, то Ужгородский горрайонный суд избрал ему меру пресечения - круглосуточное пребывание под домашним арестом", - рассказала она.

Мать парня, которая присутствовала во время убийства, проходит по делу свидетелем. Ее сын является подозреваемым по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса, то есть - умышленное убийство.

Напомним, в декабре прошлого года в Хусте нашли тело 43-летнего мужчины, забетонированное в колодце. Правоохранители установили, что мужчина проживал в общем доме с женой, с которой находился в процессе развода, и тремя детьми. Когда его объявили в розыск, женщина и 17-летний сын пропали.


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