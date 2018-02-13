«Зависть – страшная вещь»: настоятель скандального монастыря «намолил» на шикарный Porsche

У настоятеля скандального «Десятинного монастыря» в Киеве, который без разрешительных документов был возведен на земле Национального музея истории Украины, журналисты нашли дорогой автомобиль и две квартиры.

О шикарном имуществе Юрия Харона говорится в сюжете, подготовленном для программы «Наши деньги с Денисом Бигусом».

У настоятеля, кроме Porsche Cayenne имеется Volksvagen Multivan. Помимо шикарных машин он владеет 2-мя квартирами в украинской столице. Одна из них имеет площадь более 100 кв. метров.

В интервью журналистам, Юрий Харон заявил, что машины ему подарили его хорошие друзья. Также он признался, что у него есть фонд и люди ему помогают. Такой интерес к своему имуществу он назвал завистью.

«Зависть – страшная вещь», - заявил он на камеру.

Настоятель добавил, что может иметь что угодно и это его личное дело! При этом добавил, что не смог бы купить машины на церковные деньги за продажу свечей.

Однако в монастыре, есть и другие платные услуги. На сайте «Десятинного монастыря» опубликован прайс с их стоимостью. К примеру, за упоминание прихожан в молитвах "до конца жизни" нужно заплатить 500 грн.