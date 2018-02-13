«Зависть – страшная вещь»: настоятель скандального монастыря «намолил» на шикарный Porsche

настоятель

У настоятеля скандального «Десятинного монастыря» в Киеве, который без разрешительных документов был возведен на земле Национального музея истории Украины, журналисты нашли дорогой автомобиль и две квартиры.

О шикарном имуществе Юрия Харона говорится в сюжете, подготовленном для программы «Наши деньги с Денисом Бигусом».

У настоятеля, кроме Porsche Cayenne имеется Volksvagen Multivan. Помимо шикарных машин он владеет 2-мя квартирами в украинской столице. Одна из них имеет площадь более 100 кв. метров.

В интервью журналистам, Юрий Харон заявил, что машины ему подарили его хорошие друзья. Также он признался, что у него есть фонд и люди ему помогают. Такой интерес к своему имуществу он назвал завистью.

«Зависть – страшная вещь», - заявил он на камеру.

Настоятель добавил, что может иметь что угодно и это его личное дело! При этом добавил, что не смог бы купить машины на церковные деньги за продажу свечей.

Однако в монастыре, есть и другие платные услуги. На сайте «Десятинного монастыря» опубликован прайс с их стоимостью. К примеру, за упоминание прихожан в молитвах "до конца жизни" нужно заплатить 500 грн.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В черкасском селе грабители забрали у семьи 250 тысяч долларовВ черкасском селе грабители забрали у семьи 250 тысяч долларов
После недавних наводнений Парижу угрожает нашествие крысПосле недавних наводнений Парижу угрожает нашествие крыс
Доктор Комаровский рассказал, что в Украине последует за вспышкой кориДоктор Комаровский рассказал, что в Украине последует за вспышкой кори
Британский фермер вызвал полицию из-за плюшевого тиграБританский фермер вызвал полицию из-за плюшевого тигра
Известная украинская певица рассказала о лечении у психиатраИзвестная украинская певица рассказала о лечении у психиатра
Блок рекламы


Похожие новости
За попытку поджога монастыря УПЦ МП двух киевлян арестовали на 60 сутокЗа попытку поджога монастыря УПЦ МП двух киевлян арестовали на 60 суток
На месте скандального строительства на ул. Ревуцкого в Киеве произошла массовая драка На месте скандального строительства на ул. Ревуцкого в Киеве произошла массовая драка
Экспертиза подтвердила возможность сноса лишних этажей скандального "дома-монстра" на ПодолеЭкспертиза подтвердила возможность сноса лишних этажей скандального "дома-монстра" на Подоле
Дело скандального бизнесмена Хиллара Тедера передали в суд ЭстонииДело скандального бизнесмена Хиллара Тедера передали в суд Эстонии
Джонни Депп заметно постарел после скандального развода с Эмбер ХердДжонни Депп заметно постарел после скандального развода с Эмбер Херд
В Беларуси убили настоятельницу православного монастыряВ Беларуси убили настоятельницу православного монастыря
Скандального тернопольского архиепископа "отчислили" из УАПЦСкандального тернопольского архиепископа "отчислили" из УАПЦ
В Киеве на Русановке на ходу обстреляли PorscheВ Киеве на Русановке на ходу обстреляли Porsche
Американский суд снял с Porsche обвинения в смерти Пола УокераАмериканский суд снял с Porsche обвинения в смерти Пола Уокера
Отец Пола Уокера подает в суд на PorscheОтец Пола Уокера подает в суд на Porsche
Последние новости
Подгружаем последние новости